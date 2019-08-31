Новое хобби: компания Tesla решила заняться еще одним бизнесом

Компания по производству электромобилей решила запустить в США новый бизнес, выйдя на рынок автострахования.

Проект под названием Tesla Insurance разработан специально для собственников электрокаров бренда.

Согласно официальному заявлению Tesla, новая страховка позволит клиентам сэкономить до 30% личных финансов по сравнению со стандартным полисом. Сейчас данная услуга доступна только в штате Калифорния, однако в будущем сервис собираются масштабировать на территорию всей страны.

В компании заверяют, что собственники их электромобилей могут купить полис за 1 минуту в несколько кликов через специальный онлайн-сервис.

К сожалению, стоимость услуги на данный момент не раскрывается, но она должна приятно удивить владельцев Tesla.