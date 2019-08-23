В 21 раз превосходит конкурентов: Tesla презентовала чип для ИИ своих автомобилей

Новости технологии:Tesla показала новый ИИ-чип для самоуправляемых авто. И он в 21 раз быстрее конкурентов

Разработка собственных чипов на основе искусственного интеллекта — это довольно сложный процесс. Но Tesla — это одна из самых прогрессивных компаний на сегодня и один из первопроходцев в сфере создания самоуправляемых автомобилей. Поэтому руководство компании считает, что силы и средства, которые вкладываются в подобные технологии, того стоят. И недавно Tesla представила свой новый ИИ-чип, который в 21 раз быстрее, чем модель от Nvidia, используемая в автомобилях Tesla сейчас. Ну а чтобы окончательно всех "добить", представители компании заявили, что в каждом новом авто такой чип будет не один, а сразу два.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск и его коллеги показали новое оборудование (а это, к слову, уже третье поколение чипов для самоуправляемых авто) еще в апреле. Но на недавней конференции Hot Chips во вторник разработчики рассказали массу подробностей. Помимо уже упомянутого повышения производительности в 21 раз по сравнению с чипами от Nvidia, в Tesla заявляют, что и стоимость производства при этом ниже, чем у чипов предыдущего поколения.

"Компания нуждалась в более совершенном оборудовании для достижения целей по созданию полностью автономных автомобилей", — заявил Ганеш Венкатараманан, один из разработчиков чипов для Tesla и бывший инженер процессоров AMD. Нам было ясно, что для того, чтобы добиться этого результата, нам нужно было выйти за границы используемого форм-фактора и разработать что-то свое.

Количество транзисторов, используемых при создании чипа, на самом деле впечатляет: 6 миллиардов. Но дело тут, понятно, не в количестве транзисторов, а в архитектуре. И в производственных мощностях компании. Каждый бортовой компьютер Tesla будет имееть по два чипа ИИ. Второй устанавливается для обеспечения большей безопасности. При этом каждый чип будет иметь свой источник питания для того, чтобы защитить чипы от сбоев.

Каждый чип делает свою собственную оценку того, что автомобиль должен делать дальше. Компьютер сравнивает данные, и если они совпадают, автомобиль делает то, что запланировано. Если чипы "не согласны", машина пытается снова проанализировать ситуацию.

Каждый чип Tesla работает на частоте 2 ГГц и выполняет 36 триллионов операций в секунду. Эта производительность возможна потому, что в Tesla оптимизировали чипы для самоуправляемых автомобилей и направили всю мощь на обработку данных, важных для автономного управления. Высокая производительность была достигнута за счет оптимизации операций с плавающей запятой путем записи данных не в 16-битном, а в 8-битном формате. Такие данные быстрее считываются и, соответственно, быстрее записываются.

Также чип имеет 32 мегабайта высокоскоростной памяти SRAM, что означает, что ему не нужно ждать во время извлечения данных из гораздо более медленной обычной памяти DRAM, которая используется в подобных чипах сегодня.

"Вместо того, чтобы тратить всю "силу чипа" на расшифровку данных и их извлечение, мы хотели направить производительность на действительно важные процессы", — говорит Дас Сарма, участник из команды по разработке нового чипа.

На разработку чипа на основе искусственного интеллекта ушло 14 месяцев, и теперь все готово к тому, чтобы наладить его производство. За него будет отвечать Samsung, на фабриках которой будет производиться сборка. Все новые модели автомобилей Tesla получат в свое распоряжение высокопроизводительный чип. На старые же версии авто, собираемые на фабриках Tesla, вместо предыдущей модели, будет также устанавливаться новое устройство. И в итоге все машины, сходящие с конвейера Tesla, будут работать под управлением нового чипа.