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Новый самый крупный в мире чип для искусственного интеллекта от компании Cerebras

Новый самый крупный в мире чип для искусственного интеллекта от компании Cerebras
05:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Состоялась презентация самого большого в мире процессора который состоит из рекордного количества транзисторов.

На конференции Hot Chips компания Cerebras представила самый большой в мире чип для работы искусственного интеллекта Cerebras Wafer Scale Engine, состоящий из 1,2 трлн транзисторов — рекордного количества для одной микросхемы. Об этом пишет Venture Beat.

Чип размером 203 на 229 мм состоит из 400 тыс. ядер и 18 Гб памяти, что позволяет передавать информацию со скоростью 9 Пб/с. Энергопотребление устройства составляет 15 кВт. Новый чип в 57 раз крупнее самого большого процессора от NVIDIA.

По словам представителей Cerebras, новый чип позволит обучать искусственный интеллект со скоростью в несколько минут. Все существующие процессоры не позволяют машине обучаться с такой скоростью из-за того, что состоят из нескольких чипов. Это снижает скорость передачи информации, тогда как в устройстве Cerebras это происходит практически мгновенно.

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В описании устройства не говорится, как разработчики устроили систему охлаждения процессора и защиту от утечки тока.

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Искусственный интеллект, ИИ, Нейросеть, Cerebras.
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