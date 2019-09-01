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Особенности будущего фургона Volkswagen T7

Особенности будущего фургона Volkswagen T7
22:07 Сегодня Телеграф autocentre.ua Фото: Twitter

Volkswagen T7, по всей видимости, будет чисто пассажирским, так как его построят на легковой платформе MQB.

Журналистам авторитетного немецкого издания Auto Motor und Sport удалось узнать сенсационные подробности про грядущее, седьмое по счету поколение развозного автомобиля Volkswagen T7.

Начнем с главного. Будущий T7, скорее всего, построят на корпоративной легковой платформе MQB. Последняя поможет оснастить машину различными электронными системами помощи, вплоть до автономного вождения третьего уровня.

Кроме того, новая платформа поможет внедрить версии с гибридной силовой установкой. А вот 100-процентного электромобиля не предвидеться – его заменит в 2022 году электрофургон, прообраз которого можно увидеть в недавно представленном концепте I.D. Buzz.

По внешности можно отметить, что новый T7 2020 года обзаведется более вытянутым "лицом", а кузов получит удлиненные свесы.

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О том, что седьмое поколение будет чисто пассажирским, можно судить по двум вещам. Во-первых, легковая платформа MQB не рассчитана на грузовое применение. А во-вторых, появились данные об небольшом запланированном выпуске – всего 25 тыс. автомобилей за 5 лет.

Так что ка ни крути, а развозные фургоны Volkswagen Transporter 6.1, которые дебютировали нынешней весной, будут какое-то время выпускаться параллельно с «пассажирами» T7. По предварительной информации дебют "седьмого" должен произойти в 2020 году.

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Volkswagen, Авто, Фургон, Volkswagen T7.
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