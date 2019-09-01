"Шумовые радары" будут штрафовать слишком громкие авто

В Париже тестируют "шумовые радары", штрафующие слишком громкие машины.

Новая система появилась в пригороде Парижа, в районе Вильнев-ле-Руа. Она представляет собой четыре микрофона, которые определяют источник звука и блок управления с помощью камер видеонаблюдения находит машину, которая слишком шумит.

Основная часть устройств (40 единиц) расположена возле различных заведений в развлекательных районах города, а еще 17 – возле крупных зданий.

Основная цель тестирования – определить полезность технологии и определить основные уровни шума, которые ведут к штрафам. Однако и людям с заряженными машинами будет не так сладко.

Этой осенью будет голосование за законопроект о полном введении шумовых радаров в эксплуатацию.