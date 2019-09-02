Показан тизер загадочного гиперкара Lamborghini (Видео)

За несколько недель до автосалона во Франкфурте, который откроет свои двери для журналистов 10 сентября, появился новый тизер от Lamborghini.

У нас есть много причин полагать, что это будет серийная версия Terzo Millennio.

На официальной странице в Instagram можно увидеть ускоренное видео о том, как дизайнер делает наброски нового автомобиля на темной доске для рисования, вместе с убедительной надписью "Мы готовимся к @iaamesse. А вы?".

К настоящему времени, что мы знаем о новейшем автомобиле Lamborghini? На самом деле, довольно много, но у нас есть много причин полагать, что это действительно серийная версия Terzo Millennio Concept, который был продемонстрирован еще в 2017 году.

В то время как предыдущий тизер демонстрировал силуэт и элементы освещения будущего гиперкара, приведенный выше эскиз дает нам немного больше деталей. Так, мы можем увидеть расходящиеся в сторону лучи ДХО в передней оптику, а также необычный дизайн ветрового стекла, которое простирается вперед, напоминая о Terzo Millennio. Однако детали на крыльях выглядят немного измененными.

Уже в феврале этого года начали распространяться сообщения о том, что Lamborghini представит гибридный гиперкар на немецком автосалоне. Предполагается, что будет построено только 63 экземпляра модели, каждый из которых получит ценник в 2,5 миллиона долларов. Говорят, что под кодовым названием LB48H гиперкар получит стилистику Terzo Millennio, а передние колеса оснастят электромотором. При этом задняя ось будет приводиться в движение 6,5-литровым V12. Общая суммарная мощность составит порядка 838 л.с.

Теперь, когда компания публикует тизеры новинки, сообщения о гибридном гиперкаре не кажутся такими уж надуманными. Но кто знает. Может быть, у Lamborghini есть козырь в рукаве, так что следите за нашими новостями — мы скоро отправим своих журналистов на автосалон, откуда они будут оперативно сообщать о всех новинках.