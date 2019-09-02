Представлен "заряженный" Mercedes-AMG GLB 35 (Фото)

Ее официальный дебют пройдет через две недели на автосалоне во Франкфурте.

Люксовый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB получил AMG-версию, которая называется Mercedes-AMG GLB 35.

Спортивное подразделение Mercedes-Benz отлично поработало над "маленьким Геликом". У этого кроссовера даже улучшились внедорожные характеристики. Он теперь может преодолевать более серьезное бездорожье, чем раньше.

От стандартного GLB "заряженная" версия отличается фальшрадиаторной решеткой, задней юбкой с круглыми патрубками выпускной системы, спойлером на крыше и новыми 19-дюймовыми колесными дисками (в качестве опции предложат 20- и 21-дюймовые колесные диски).

Под капотом располагается модернизированный четырехцилиндровый 2,0 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 302 л.с. (по другим данным – 306 "лошадей") и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Очень неплохо для кроссовера.

Салон отделан новыми материалами. есть информационно-развлекательная система MBUX. Покупателям предложат много передовых технологий и разнообразные индивидуальные настойки.

Продажи Mercedes-AMG GLB 35 начнутся в 2020 году. Сколько он будет стоить – еще не известно.