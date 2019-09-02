В начале 2020 года Renault будет представлять свой новый внедорожник HBC

Абсолютно новый компактный внедорожник HBC будет базироваться на модульной платформе CMF-A +.

Только что выпустив Triber, Renault уже начал работу над своим следующим бюджетным продуктом - новым компактным внедорожником под кодовым названием HBC.

Компания готовится к глобальному дебюту этой модели в ближайшие месяцы.

Этот новый внедорожник будет создан на глобальной модульной платформе Renault-Nissan CMF-A +, которая также лежит в основе Triber.

Новый Renault HBC представляет собой кроссовер длиной менее четырех метров, который будет конкурировать с Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue и Tata Nexon. Этот новый внедорожник появится в автосалонах Renault в конце 2020 или начале 2021 года.

Чтобы создать конкурентную цену, новый компактный внедорожник Renault HBC будет разделит деталей с Triber и другими продуктами Renault. Ожидайте, что модель будет иметь подобный дизайн приборной панели и других элементов интерьера.

Под капотом Renault HBC, вероятно, разместится 1,0-литровый двигатель, позаимствованный у Triber, хотя Renault предложит и турбированный агрегат для более продвинутых вариантов. В качестве трансмиссии задействуют 5-ступенчату МКПП или "автомат".

Помимо HBC, Renault также готовит компактный седан под кодовым названием LBA, который будет представлен на мировых рынках чуть позже.