Kia XCeed и Ceed Sportswagon: компания презентовала новых гибридов (Фото)

Новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon получили гибридные силовые установки.

Корейская марка Kia готовится вывести на европейский рынок гибридные версии XCeed и Ceed Sportswagon (SW) в начале следующего года. Соответствующую информацию сообщает пресс-служба компании.

Как отметил директор KIA Motors Europe, в первом полугодии 2019 года продажи обновленного семейства Kia Ceed показали положительную динамику (+40%). Выход гибридных версий должен еще больше расширить круг покупателей.

В движение новинки будут приводиться силовой установкой Plug-in Hybrid, в состав которой войдет 1,5-литровый бензиновый агрегат и электромотор, суммарной мощностью 141 лошадиная сила. Пару агрегату составляет 6-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Питание электромотора обеспечивается за счет аккумуляторной батареи емкостью 8,9 кВт/ч, благодаря которой запас хода на одной электротяге составит 60 километров. С нуля до сотни Kia Xceed будет разгоняться за 11 секунд, а Ceed SW – за 10,8 секунд.