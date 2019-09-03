Скачать
Вторник, 03.09.2019
Главные события 2 сентября: Встреча Зеленского с Кабмином, увольнение Матиоса и Муженко и Коноплянка в Шахтере
Главные события 2 сентября: Встреча Зеленского с Кабмином, увольнение Матиоса и Муженко и Коноплянка в Шахтере
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
Тайгер Вудс на матче Надаль - Чилич: лучшие моменты матча US Open (Фото, Видео)
Тайгер Вудс на матче Надаль - Чилич: лучшие моменты матча US Open (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея

Kia XCeed и Ceed Sportswagon: компания презентовала новых гибридов (Фото)

Kia XCeed и Ceed Sportswagon: компания презентовала новых гибридов (Фото)
08:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новые Kia XCeed и Ceed Sportswagon получили гибридные силовые установки.

Корейская марка Kia готовится вывести на европейский рынок гибридные версии XCeed и Ceed Sportswagon (SW) в начале следующего года. Соответствующую информацию сообщает пресс-служба компании.

Как отметил директор KIA Motors Europe, в первом полугодии 2019 года продажи обновленного семейства Kia Ceed показали положительную динамику (+40%). Выход гибридных версий должен еще больше расширить круг покупателей.

В движение новинки будут приводиться силовой установкой Plug-in Hybrid, в состав которой войдет 1,5-литровый бензиновый агрегат и электромотор, суммарной мощностью 141 лошадиная сила. Пару агрегату составляет 6-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

В начале 2020 года Renault будет представлять свой новый внедорожник HBC

Питание электромотора обеспечивается за счет аккумуляторной батареи емкостью 8,9 кВт/ч, благодаря которой запас хода на одной электротяге составит 60 километров. С нуля до сотни Kia Xceed будет разгоняться за 11 секунд, а Ceed SW – за 10,8 секунд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Kia, Kia Motors Europe, Kia XCeed, Ceed Sportswagon.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
02 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
03 Гороскоп на завтра, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
05 "Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь