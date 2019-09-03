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Ford выпустит собственный пикап с электродвигателем

Ford выпустит собственный пикап с электродвигателем
14:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Производитель автомобилей уже определился с датой анонса ремейка известной модели F150, которая войдет в новую линейку электрокаров бренда.

Пикап с электрическим двигателем планирует выпустить не только Маск, о таких же намерениях объявила и компания Ford. 

Когда представят электрокар? Как сообщает Electrek, согласно начальной концепцией Ford F150 должен был обзавестись гибридным двигателем в 2020 году, но позже вендор объявил о выпуске полностью электрической модели пикапа до 2022 года.

Что известно о новом пикапе? Ранее Ford продемонстрировала первый прототип будущей новинки, способный сдвинуть поезд весом более 450 тонн.

В целом компания намерена представить 16 электромобилей, включая кроссовер с запасом хода около 500 километров на одном заряде встроенных аккумуляторов.

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Другие новинки с электродвигателем. По слухам, будут представлены и электрические версии Ford Ranger и Ford Bronco, хотя официального подтверждения эта информация пока не получила.

Характеристики и цена. Подробные спецификации и цена пикапа Ford F150 с электродвигателем будут объявлены позже.

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Автомобили, Ford, Авто, Пикап, Автолюбители, Новинки автомобилей.
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