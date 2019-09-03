Ford выпустит собственный пикап с электродвигателем

Пикап с электрическим двигателем планирует выпустить не только Маск, о таких же намерениях объявила и компания Ford.
Когда представят электрокар? Как сообщает Electrek, согласно начальной концепцией Ford F150 должен был обзавестись гибридным двигателем в 2020 году, но позже вендор объявил о выпуске полностью электрической модели пикапа до 2022 года.
Что известно о новом пикапе? Ранее Ford продемонстрировала первый прототип будущей новинки, способный сдвинуть поезд весом более 450 тонн.
В целом компания намерена представить 16 электромобилей, включая кроссовер с запасом хода около 500 километров на одном заряде встроенных аккумуляторов.
Другие новинки с электродвигателем. По слухам, будут представлены и электрические версии Ford Ranger и Ford Bronco, хотя официального подтверждения эта информация пока не получила.
Характеристики и цена. Подробные спецификации и цена пикапа Ford F150 с электродвигателем будут объявлены позже.