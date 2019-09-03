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Новый хэтчбек Skoda Scala получил "раллийную" версию (Фото)

Новый хэтчбек Skoda Scala получил "раллийную" версию (Фото)
17:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Презентация модели состоится на автосалоне во Франкфурте.

Чешский автопроизводитель анонсировал дебют новой версии модели, получившей название Monte Carlo. 

Напомним, что буквально месяц назад Skoda заявила о расширении свою линейки автомобилей Monte Carlo, в которую ранее входили модели Fabia, выпустив Kamiq и Scala, которые будут представлены на автосалоне во Франкфурте-на-Майне в 2019 году.

Как и малолитражный хэтчбек, Scala Monte Carlo будет отличаться своим спортивным стилем, который выделяется в основном черными дэлементами и специальными значками. Кроме того, модель не получит изменений в технической части, так как только значок RS (vRS в Великобритании) обозначает производительность Skoda.

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Названный в честь ралли Монте-Карло, первые издания с этим прозвищем были выпущены ограниченным тиражом в 70 экземпляров еще в 1936 году. С 2011 года компания использовала название для Fabia, Citigo, Rapid, Rapid Spaceback второго и третьего поколений. Skoda Yeti в особом исполнении выпускался в период с 2015 по 2017 год, а Citigo и Rapid Monte Carlos — с 2014 по 2019 год.

«Ралли Монте-Карло и Skoda имеют давнюю ассоциацию, насчитывающую более ста лет. Еще в 1912 году, когда ралли Монте-Карло было всего лишь второй год, автомобили из Млада Болеслав были среди конкурентов», — говорится в официальном пресс-релизе.

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Skoda, Автомобили, Авто, Новинки авто, Хэтчбек Skoda Scal, Skoda Scal.
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