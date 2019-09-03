Новый хэтчбек Skoda Scala получил "раллийную" версию (Фото)

Презентация модели состоится на автосалоне во Франкфурте.

Чешский автопроизводитель анонсировал дебют новой версии модели, получившей название Monte Carlo.

Напомним, что буквально месяц назад Skoda заявила о расширении свою линейки автомобилей Monte Carlo, в которую ранее входили модели Fabia, выпустив Kamiq и Scala, которые будут представлены на автосалоне во Франкфурте-на-Майне в 2019 году.

Как и малолитражный хэтчбек, Scala Monte Carlo будет отличаться своим спортивным стилем, который выделяется в основном черными дэлементами и специальными значками. Кроме того, модель не получит изменений в технической части, так как только значок RS (vRS в Великобритании) обозначает производительность Skoda.

Названный в честь ралли Монте-Карло, первые издания с этим прозвищем были выпущены ограниченным тиражом в 70 экземпляров еще в 1936 году. С 2011 года компания использовала название для Fabia, Citigo, Rapid, Rapid Spaceback второго и третьего поколений. Skoda Yeti в особом исполнении выпускался в период с 2015 по 2017 год, а Citigo и Rapid Monte Carlos — с 2014 по 2019 год.

«Ралли Монте-Карло и Skoda имеют давнюю ассоциацию, насчитывающую более ста лет. Еще в 1912 году, когда ралли Монте-Карло было всего лишь второй год, автомобили из Млада Болеслав были среди конкурентов», — говорится в официальном пресс-релизе.