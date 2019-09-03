M4 Edition M Heritage: BMW представила лимитированную версию

Новинка выпущена как дань уважения многолетней истории баварской марки в автоспорте.

Новый M4 Edition M Heritage, тираж которого составит всего 750 экземпляров, основан на существующем M4 Coupe и оснащен стандартным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 444 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

BMW заявляет, что новая юбилейная модель появится в продаже на всех существующих рынках до апреля 2020 года в трех цветах кузова, выбранных в соответствии с трехцветным логотипом BMW Motorsport: Laguna Seca Blue, Velvet Blue металлик и Imola Red.

От базовой версии новый M4 Edition M Heritage отличается декоративной полоской в цветах BMW M. Она проходит по пластиковой крыше, армированной углеродным волокном. Также появились 20-дюймовые литые диски в матово-сером цвете.

В салоне появилось два кожаных сиденья с контрастной строчкой и выбитым на подголовниках шильдиком M Heritage, карбоновая отделка приборной панели, разработанная специально для M4 Edition M Heritage, и накладка на порог с обозначением особой версии.

Планируется, что новая модель BMW M дебютирует в финальной гонке чемпионата DTM (Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft) 2019 года на Нюрбургринге с 13 по 15 ноября.