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Cupra показал прототип собственного спортивного спорткара (Фото)

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Cupra показал прототип собственного спортивного спорткара (Фото)
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Самому кроссоверу достаточно, чтобы набрать первые 100 км/ч за 6,5 секунды.

Бренд Cupra, спортивного подразделения испанского автопроизводителя Seat, показал прототип собственного спортивного спорткара модели Tavascan.

"Руководство бренда Cupra, спортивного подразделения Seat, уверено, что рынок электрических кросс-купе будет прирастать минимум на 15% в год и спешит заранее на нем утвердиться. Рассекречен прототип (Tavascan - ред.), правда, серийных перспектив пока не имеет", - говорится в сообщении.

Кросс-купе Tavascan получило сразу два электромотора - по одному на каждой оси, и имеет в своем распоряжении мощность примерно на 100 к.с. больше, чем гражданский хэтч Volkswagen: совокупная отдача испанской версии силовой установки составляет 306 л.с.

Отмечается, что блоки литий-ионной аккумуляторной батареи встроены в панели пола. В Cupra посчитали, что тем самым снизят центр тяжести, что положительно скажется на управляемости. 77 киловатт-часов позволят кроссоверу по расчетам создателей проехать без подзарядки до 450 км.

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Спортивный характер подчеркнут развитым аэродинамическим оперением кузова с оригинальной оптикой, подсвеченными логотипами марки и именем модели, огромным диффузором и необычным силуэтом концепта, а также заметными 22-дюймовыми колесными дисками.

Утверждается, что их дизайн также вносит вклад в общую аэродинамичность прототипа.

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Автомобили, Авто, Спорткар, Спортивный автомобиль, Cupra, Спортивный спорткар.
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