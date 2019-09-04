Pagani выпустила лимитированную версию эктремального Huayra Imola (Фото)

Внешность его нового Huayra действительно имеет оригинальную внешность.

Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.

Информация о том, что модель Huayra разрабатывается уже давно, появилась некоторое время назад, но ранее предполагалось, что новинка получит название Dragon. На выходных в рамках специального меропиятия сновый автомобиль был доставлен его владельцу, где и подтвердилось его настоящее имя. Заказ на гиперкар оставил Олег Егоров, который является основателем и владельцем TopCar Design.

Гиперкар получил отделку глянцевым углеродным волокном с ярко-оранжевыми акцентами на переднем сплиттере, вокруг фар, вдоль боковых юбок, на краях боковых воздухозаборников, внизу спойлера и вокруг заднего диффузора.

Карбоновые юбки сильно отличаются от других модификаций модели, в том числе BC и BC Roadster. Вдохновение дизайнеры новинки, похоже, черпали из серии Zonda 760.

Пока информации о мощности нового Huayra Imola не сообщается. Однако по мнению специалистов, V12 с турбонаддувом , который расположен под капотом гиперкара, может выдавать более 745 л.с. и 100 Нм крутящего момента. Как сообщает издание speedme.ru, Pagani выпустит еще четыре эземпляра Imola, однако не ясно, будут ли они идентичны.