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Pagani выпустила лимитированную версию эктремального Huayra Imola (Фото)

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Pagani выпустила лимитированную версию эктремального Huayra Imola (Фото)
09:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Внешность его нового Huayra действительно имеет оригинальную внешность.

Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola. 

Информация о том, что модель Huayra разрабатывается уже давно, появилась некоторое время назад, но ранее предполагалось, что новинка получит название Dragon. На выходных в рамках специального меропиятия сновый автомобиль был доставлен его владельцу, где и подтвердилось его настоящее имя. Заказ на гиперкар оставил Олег Егоров, который является основателем и владельцем TopCar Design.

Гиперкар получил отделку глянцевым углеродным волокном с ярко-оранжевыми акцентами на переднем сплиттере, вокруг фар, вдоль боковых юбок, на краях боковых воздухозаборников, внизу спойлера и вокруг заднего диффузора.

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Карбоновые юбки сильно отличаются от других модификаций модели, в том числе BC и BC Roadster. Вдохновение дизайнеры новинки, похоже, черпали из серии Zonda 760.

Пока информации о мощности нового Huayra Imola не сообщается. Однако по мнению специалистов, V12 с турбонаддувом , который расположен под капотом гиперкара, может выдавать более 745 л.с. и 100 Нм крутящего момента. Как сообщает издание speedme.ru, Pagani выпустит еще четыре эземпляра Imola, однако не ясно, будут ли они идентичны.

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Автомобили, Авто, Huayra, Huayra Imola.
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