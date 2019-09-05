"Почти серийный" Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)

Самый быстрый автомобиль в мире от Bugatti разогнался до 490 километров в час, но рекорд не засчитали.

Компания Bugatti Automobiles снова создала самый быстрый "почти серийный" автомобиль в мире, разогнав прототип своего купе Chiron до немыслимых 490 километров в час (почти 305 миль в час). И несмотря на то, что рекорд был не засчитан , французы доказали, что совсем скоро по дорогам общего пользования смогут ездить автомобили, способные преодолеть барьер скорости в 500 километров в час.

Ранее утро на скоростном кольце Volkswagen в Германии выдалось на редкость громким — именно там Bugatti решила испытать свой самый быстрый автомобиль. И хотя производитель немного лукавит, называя эту модификацию Chiron "почти серийной", она имеет ряд отличий от обычной модели. Во-первых, мощность двигателя с шестнадцатью цилиндрами и четырьмя (!) турбокомпрессорами была увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил. Аэродинамика также подверглась доработке: чтобы повысить прижимную силу (а именно она помогает уменьшить сопротивление воздуха), хвостовое оперение автомобиля увеличили аж на 25 сантиметров. С этой же целью выхлопные трубы чуть выступают за кузов (а что, горячие выхлопные газы тоже снижают аэродинамику!).

Но и это не все. Для данного автомобиля специально было создано шасси, которое за счет лазерных датчиков уменьшило дорожный просвет до минимума — всего 5 сантиметров. В Michelin подготовили для купе особые шины, а организаторы теста взяли и выбросили из машины все лишнее, чтобы облегчить ее, включая сидение пассажира.

По этой причине купе пусть и разогнали до 490 километров в час, рекорд скорости "серийного автомобиля" Bugatti не засчитали. Но так ли это важно, учитывая, что машина смогла разогнаться до такой скорости? Тем более в компании уверяют, что планируют использовать большинство примочек в дорожной топ-версии купе Chiron Super Sport.