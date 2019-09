Новый суперкар от Lamborghini оказался гибридом

Автомобиль построен на базе мощного Aventador SVJ и может развивать до 819 л.с. Публике новинку покажут на автосалоне во Франкфурте.

Сразу о главном. Lamborghini Sian оснастили тем же 6,5-литровым атмосферным V12, что и Aventador SVJ. Но сейчас его дополнили системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети, которая добавляет 34 лошадиные силы. В итоге, суммарная пиковая отдача суперкара возросла до 819 л.с., что превращает Sian в самый мощный серийный автомобиль Lamborghini. До сих пор пальма первенства принадлежала все тому же 770-сильному Aventador SVJ.

Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ISR (Independent Shifting Rods) и интеллектуальной системой полного привода с задним самоблокирующимся дифференциалом. Вместо традиционного аккумулятора Sian получил более легкий и эффективный суперконденсатор. Масса автомобиля - 1 622 килограмма. Развесовка по осям, как у «Авентадора» - 43:57 в пользу задней оси.

При более высокой по сравнению с SVJ мощности, время разгона от 0 до 100 км/ч у суперкаров одинаковое и составляет 2,8 секунды. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Но преимущество Sian проявляется при разгоне от 30 до 60 км/ч (0,2 секунды) или от 70 до 120 км/ч (1,2 секунды).

Lamborghini reveals the all-new Sian, the brand's first hybrid supercar. Sporting a 6.5-liter V12 engine with an output of 808 HP, only 65 units of the Sian will be produced. #hsdrive⁠⠀

⁠⠀

: Lamborghini pic.twitter.com/uLTFJqeRvo

— Highsnobiety (@highsnobiety) September 4, 2019