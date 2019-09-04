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Новый суперкар от Lamborghini оказался гибридом

Новый суперкар от Lamborghini оказался гибридом
22:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Lamborghini представила свой первый серийный гибридный суперкар.

Автомобиль построен на базе мощного Aventador SVJ и может развивать до 819 л.с. Публике новинку покажут на автосалоне во Франкфурте.

Сразу о главном. Lamborghini Sian оснастили тем же 6,5-литровым атмосферным V12, что и Aventador SVJ. Но сейчас его дополнили системой mild hybrid на основе 48-вольтовой электросети, которая добавляет 34 лошадиные силы. В итоге, суммарная пиковая отдача суперкара возросла до 819 л.с., что превращает Sian в самый мощный серийный автомобиль Lamborghini. До сих пор пальма первенства принадлежала все тому же 770-сильному Aventador SVJ.

Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ISR (Independent Shifting Rods) и интеллектуальной системой полного привода с задним самоблокирующимся дифференциалом. Вместо традиционного аккумулятора Sian получил более легкий и эффективный суперконденсатор. Масса автомобиля - 1 622 килограмма. Развесовка по осям, как у «Авентадора» - 43:57 в пользу задней оси.

При более высокой по сравнению с SVJ мощности, время разгона от 0 до 100 км/ч у суперкаров одинаковое и составляет 2,8 секунды. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Но преимущество Sian проявляется при разгоне от 30 до 60 км/ч (0,2 секунды) или от 70 до 120 км/ч (1,2 секунды).

Показан тизер загадочного гиперкара Lamborghini (Видео)

Название модели Sian произошло от слова, означающего на болонском диалекте электрический разряд или молнию. С точки зрения дизайна Sian позаимствовал многие решения у концепт-кара Terzo Millennio. Цифры «63» на карбоновых «плавниках» сзади означают, что именно столько экземпляров новинки планируется выпустить. Все они уже распроданы несмотря на солидную стартовую цену в 3,6 млн долларов.

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Автомобиль, Суперкар, Авто, Lamborghini, Lamborghini Sian.
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