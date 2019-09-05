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Названы новые китайские автомобили, которые являются самыми надежными в истории

Названы новые китайские автомобили, которые являются самыми надежными в истории
10:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Вывод экспертов наверняка удивит тех, кто на дух не переносит ничего из того, что сделано в Поднебесной.

Китайские автопроизводители наконец добились признания. Авторитетное агентство J.D. Power, которое проводит аудит надежности и качества машин по всему миру, проанализировало новые легковушки, произведенные в Китае. 

- Спустя пять лет качество новых автомобилей в Китае достигло самого высокого уровня за всю историю, - прокомментировал результаты исследования генеральный менеджер по автопродукции J.D. Power China Джефф Кай.

Он предположил причину такого успеха.

- Это доказывает, что автопроизводители внимательно прислушиваются к отзывам своих клиентов и прилагают усилия для повышения их удовлетворенности.

И добавил, что такой прогресс особенно заметен на падающем рынке, к числу которых сейчас китайский и относится.

По данным J.D. Power, только за последний год качество новых автомобилей в Китае выросло на 10%, причем улучшение показателей зафиксировано у 52-х из 67-и представленных брендов. Динамика по числу жалоб особенно заметна в таких сегментах, как качество интерьеров, сидений и аудио / связь / развлечения / навигация.

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Еще одно наблюдение - разрыв по качеству между машинами китайских и зарубежных брендов сократился с 14-ти до 9-ти пунктов. Результаты у "китайцев" ухудшились только в категории двигатель / трансмиссия. Тем не менее пока в рейтинге брендов впереди иномарки. В "люксе" это Audi, Lexus и Porsche, в "масс-секторе" - Kia, Mini, Hyundai, Honda и Jeep. Лучшим из местных брендов оказались GAC, Borgward, Lynk & Co, Changan и Chery.

А вот в модельном зачете несколько "китайцев" оказались лучшими в своих сегментах. Это компактные минивэны Baojun 730, компактные хэтчбеки Changan Eado XT, среднеразмерные седаны Geely GC9, субкомпактные кроссоверы Chery Tiggo 3x и среднеразмерные SUV WEY VV6.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Китайские автомобили, Самые надежные автомобили.
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