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Четверг, 05.09.2019
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СМИ: BMW M2 станет гибридом (ФОТО)

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СМИ: BMW M2 станет гибридом (ФОТО)
15:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Зарубежные СМИ утверждают, что "частично электрифицированный M2" не за горами.

Широко известно, что подразделение BMW M находится в процессе разработки лимитированнойлинейки M2 CS, которая будет быстрее и легче конкурентов. 

Тем не менее, CS -не единственная производная, Мюнхен планирует выпустить свое популярное спортивное купе. 

Никаких подробностей об этой модели не предлагается. Однако, согласно BMW Blog, M2 превратится в полноценный гибридный плагин, но, скорее всего, будет использовать 48-вольтовую технологию Mild Hybrid и электрические турбонагнетатели.

Такая установка может предоставить спортивному автомобилю некоторый запас хода на электротяге, а также увеличить мощность и крутящий момент и повысить топливную экономичность. 

Пока неясно, когда запустят гибридный M2, о котором идет речь, но считается, что это произойдет в 2022 году. Если это так, то гибрид M2 мог бы стать последней итерацией модели первого поколения перед запуском нового купе 2-Series и, вместе с ним, нового M2.

В любом случае, те, кто хочет купить хардкорный M2, возможно, могут оставить предзаказ на будущий CS.

Новый суперкар от Lamborghini оказался гибридом

Его дебют состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, он будет оснащен двигателем S55 с двумя турбинами объемом 3,0 литра, вырабатывающем порядка 444 л.с. мощности, а объем производства, как утверждается, будет ограничен всего лишь 2 200 единицами.

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Автомобиль, Авто, BMW M2, BMW M, M2 CS.
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