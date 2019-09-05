СМИ: BMW M2 станет гибридом (ФОТО)

Зарубежные СМИ утверждают, что "частично электрифицированный M2" не за горами.

Широко известно, что подразделение BMW M находится в процессе разработки лимитированнойлинейки M2 CS, которая будет быстрее и легче конкурентов.

Тем не менее, CS -не единственная производная, Мюнхен планирует выпустить свое популярное спортивное купе.

Никаких подробностей об этой модели не предлагается. Однако, согласно BMW Blog, M2 превратится в полноценный гибридный плагин, но, скорее всего, будет использовать 48-вольтовую технологию Mild Hybrid и электрические турбонагнетатели.

Такая установка может предоставить спортивному автомобилю некоторый запас хода на электротяге, а также увеличить мощность и крутящий момент и повысить топливную экономичность.

Пока неясно, когда запустят гибридный M2, о котором идет речь, но считается, что это произойдет в 2022 году. Если это так, то гибрид M2 мог бы стать последней итерацией модели первого поколения перед запуском нового купе 2-Series и, вместе с ним, нового M2.

В любом случае, те, кто хочет купить хардкорный M2, возможно, могут оставить предзаказ на будущий CS.

Его дебют состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, он будет оснащен двигателем S55 с двумя турбинами объемом 3,0 литра, вырабатывающем порядка 444 л.с. мощности, а объем производства, как утверждается, будет ограничен всего лишь 2 200 единицами.