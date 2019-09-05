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Hyundai готовит эксклюзивный пикап в 2020 году: подробности

Hyundai готовит эксклюзивный пикап в 2020 году: подробности
20:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Компания Hyundai разрабатывает пикап для рынка США, который сейчас носит кодовое название NX4-OB.

Дебют модели состоится в мае 2020 года.

В основу новинки ляжет платформа Tucson следующего поколения (под кодовым названием NX4). Пикап будет доступен с новым 2,5-литровым двигателем GDi Theta III в стандартной комплектации, а гибридный вариант появится позже.

Пикап, вероятно, будет эксклюзивным для США, поскольку он будет построен на заводе Hyundai в Алабаме. Вице-президент Hyundai Motor America по планированию продуктов Майкл О'Брайен сказал, что автопроизводитель планирует вскоре выйти на рынок пикапов США с моделью американского производства.

"Это будет очень универсальный автомобиль. Это обещает создать совершенно новый класс покупателей", - сказал О'Брайен. Хотя он не стал раскрывать информацию о дате выпуска пикапа и его спецификациях, исполнительный директор действительно дал некоторые убедительные подсказки о том, что он будет выпущен в Соединенных Штатах.

Кроме того, Hyundai Motor и его филиалы находятся в процессе обновления линий и линий снабжения завода в Алабаме, поскольку компания решила выпускать новое поколение Hyundai Tucson (кодовое название NX4) в начале 2020 года, а запуск производного пикапа в конце 2020 года.

Пикап назван Санта-Круз, чтобы придать ему более высокое изображение (непосредственно из Санта-Фе). По размерам этот новый пикап будет конкурировать с Chevrolet Colorado или Toyota Tacoma.

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Следующее поколение Tucson будет оснащено абсолютно новым 2,5-литровым двигателем Theta3 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Hyundai планирует использовать двигатель Theta3 N / A & Turbo 2.5-lite в качестве базового двигателя на рынке США.

Первый пикап Hyundai планируется выпустить в Соединенных Штатах в мае 2021 года, а его выход на другие рынки, такие как Южная Корея, еще не решен.

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Автомобиль, Hyundai, Авто, Пикап, NX4-OB.
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