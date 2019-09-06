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"Очень хороший шаг в будущее": Porsche 718 Cayman станет полностью электрическим

"Очень хороший шаг в будущее": Porsche 718 Cayman станет полностью электрическим
03:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Руководство Porsche отметило, что полностью электрический преемник 718 Cayman в настоящее время является предпочтительным вариантом.

Официальное решение по этому автомобилю будет принято в течение следующих 12 месяцев. Немецкий автопроизводитель хочет, чтобы к 2025 году 50% ее продаж приходилось на полностью электрические или электрифицированные автомобили.

Porsche Taycan, представленный 4 сентября, — это первый электромобиль марки, а к 2022 году должен появиться полностью электрический Macan.

Теперь в Porsche обращают свое внимание на электрификацию ассортимента спортивных автомобилей, и 718 Cayman следующего поколения, похоже, собирается перейти на возобновляемые источники энергии.

"В сегменте спортивных автомобилей мы должны думать о чистом электромобиле. [Электрический] 911 будет слишком сложным. Но для 718 я думаю, что это был бы очень хороший шаг в будущее. Новинка может получить совершенно новую платформу, которой мы в дальнейшем поделимся с другими брендами", — рассказал Лютц Мешке, заместитель председателя правления Porsche.

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Несмотря на то, что продажи внедорожников доминируют, Лутц сказал, что для Porsche важно сохранить свои позиции на рынке спортивных автомобилей высшего класса, даже если они электрические.

Прототипы, тестирующие "различные концепции аккумуляторов" и "формы кузова", в настоящее время проходят окончательную оценку в Porsche до принятия "официального" решения.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Электрокар, Porsche 718 Cayman.
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