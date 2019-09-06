В преддверии дебюта нового Yaris, Toyota презентовала модульную архитектуру GA-B

Будущие малолитражки Toyota будут значительно интереснее нынешних.

Новая модульная архитектура GA-B позволяет создавать компактные модели в различных кузовах и улучшает ощущения от вождения.

Toyota начала постепенную подготовку к дебюту нового поколения Yaris, которое должно быть продемонстрировано в 2020 году, путем раскрытия новой платформы, которая будет его поддерживать. Архитектура, получившая название GA-B, является производной платформы TNGA, которая лежит в основе европейского Toyota, от Prius и Corolla до Camry и RAV4. Японская фирма утверждает, что ее цель — "улучшить дизайн и ходовые качества небольших автомобилей".

Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris. Говорят, что дизайнеры имеют "свободу придавать каждой новой модели индивидуальный вид" с новой платформой.

Японский автопроизводитель утверждает, что передовые методы конструирования дают платформе GA-B "очень жесткое основание". Он может приспосабливаться к различным схемам подвески, включая торсионную балку или многорычажную подвеску, намекая на то, что более дорогие модели, использующие платформу, выиграют от более продвинутой настройки.

Дальнейший акцент был сделан на понижении центра тяжести автомобиля, что, как утверждает Toyota, является "более привлекательным положением для вождения" с рулевым колесом, которое можно установить рядом с водителем.

Говорят также, что есть "больше возможностей для создания транспортных средств, которые имеют низкую высоту и широкую стойку".