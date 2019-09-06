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В преддверии дебюта нового Yaris, Toyota презентовала модульную архитектуру GA-B

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В преддверии дебюта нового Yaris, Toyota презентовала модульную архитектуру GA-B
04:30 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Твиттер

Будущие малолитражки Toyota будут значительно интереснее нынешних.

Новая модульная архитектура GA-B позволяет создавать компактные модели в различных кузовах и улучшает ощущения от вождения.

Toyota начала постепенную подготовку к дебюту нового поколения Yaris, которое должно быть продемонстрировано в 2020 году, путем раскрытия новой платформы, которая будет его поддерживать. Архитектура, получившая название GA-B, является производной платформы TNGA, которая лежит в основе европейского Toyota, от Prius и Corolla до Camry и RAV4. Японская фирма утверждает, что ее цель — "улучшить дизайн и ходовые качества небольших автомобилей".

Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris. Говорят, что дизайнеры имеют "свободу придавать каждой новой модели индивидуальный вид" с новой платформой.

Японский автопроизводитель утверждает, что передовые методы конструирования дают платформе GA-B "очень жесткое основание". Он может приспосабливаться к различным схемам подвески, включая торсионную балку или многорычажную подвеску, намекая на то, что более дорогие модели, использующие платформу, выиграют от более продвинутой настройки.

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Дальнейший акцент был сделан на понижении центра тяжести автомобиля, что, как утверждает Toyota, является "более привлекательным положением для вождения" с рулевым колесом, которое можно установить рядом с водителем.

Говорят также, что есть "больше возможностей для создания транспортных средств, которые имеют низкую высоту и широкую стойку".

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Автомобили, Toyota, Шасси, Yaris, GA-B.
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