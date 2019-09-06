Hyundai i10 третьего поколения готовится к выходу на европейский рынок (Видео)

Самый маленький Hyundai стал на порядок современнее.

Компания Hyundai представила хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения. Самая маленькая модель в линейке марки получила свежую внешность, большой экран медиасистемы и набор электронных помощников.

Публике Hyundai i10 третьего поколения покажут на открывающемся на следующей неделе автосалоне во Франкфурте. Продажи в Европе начнутся в первой половине 2020 года. Малолитражкам предстоят непростые времена в связи с ужесточающимися экологическими требованиями. Но в Hyundai решили рискнуть и вывести на европейский рынок модель новой генерации.

Под капотом нового Hyundai i10 разместили трехцилиндровый "атмосферник" объемом 1,0 литр и мощностью 67 л.с. (96 Нм). Альтернативу ему составит 1,2-литровая "четверка" мощностью 83 силы. Турбированных версий не предвидится. Оба агрегата сочетаются с 5-ступенчатой "механикой" или с "роботом" аналогичного диапазона. В дальнейшем обещают классический "автомат" и трехцилиндровый мотор, работающий на сжиженном газе.

Hyundai i10 третьего поколения выглядит взрослее и спортивнее. Размеры его практически не изменились. Длина и колесная база остались прежними, а ширина и высота увеличились на 20 мм.

В салоне появился 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А при помощи отдельного мобильного приложения владелец сможет отслеживать информацию об автомобиле и управлять некоторыми настройками (например, климат-контроля). В список электронных помощников вошла система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, а также система слежения за рядностью движения и состоянием водителя.