Обогнать Bugatti Chiron: Hennessey намерена разогнать свой гиперкар до 500 км/ч

Американцы Hennessey планируют разогнаться до 500 км/ч.

Недавно гиперкар Bugatti Chiron удалось разогнать до невероятных 490 км/ч. Техасская фирма Hennessey поздравила французский бренд с таким достижением, но пообещала превзойти их скорость.

Бить рекорд, очевидно, будут на модели Venom F5, которая впервые была показана еще в 2017 году, но до сих пор так и не отправилась в производство. Обещанный тираж Venom F5 должен составить 24 экземпляра, каждый из которых обойдется будущему владельцу в 1,6 млн долларов.

Мощность американского гиперкара не намного превосходит производительность Широна – 1622 л.с. против 1600, но заднеприводный Веном гораздо легче – 1338 кг против 1995. То есть, теоретически, 7,4-литровый V8 вполне может позволить Venom F5 обойти в динамических упражнениях более тяжелый Bugatti Chiron.

Инженеры Hennessey намерены разогнать Веном до 500 км/ч, причем на разгон до 400 км/ч гиперкару потребуется менее 30 секунд.

Очень смелые заявления, но для их подтверждения американцам необходимо построить хотя бы один “живой” экземпляр модели. Официально дебютировавший два года назад Venom F5 можно было рассмотреть только на картинках, а интерьер и вовсе пока никто не видел.