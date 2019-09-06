Новый кроссовер Skoda Kamiq Monte Carlo дебютирует во Франкфурте (Фото)

Экстерьер Kamiq Monte Carlo получает полностью светодиодные фары и глянцевую черную рамку вокруг передней решетки.

Skoda Kamiq Monte Carlo 2020 года выпускается в стандартной комплектации с уникальными 17-дюймовыми легкосплавными дисками, но те, кто хочет потратить дополнительные средства, смогут выбрать более крупный 18-дюймовый комплект.

На крышке бампера и боковых зеркал заметно больше этого черного цвета, а поручни на крыше и боковые пороги также прошли темную обработку. Даже надпись "SKODA" на задней двери теперь черная, как и обозначение модели "KAMIQ".

Завершают обновления снаружи светодиодные задние фонари, панорамный люк на крыше, тонированные задние стекла, черный задний диффузор и специальная эмблема.

Находясь внутри салона, шикарный субкомпактный кроссовер оснащен парой регулируемых по высоте спортивных сидений со встроенными подголовниками и дизайном обивки, зарезервированным для отделки Монте-Карло.