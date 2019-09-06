Самые долгоживущие автомобильные двигатели в мире (Фото)

Применялся на: Chevrolet 1700, Daewoo Royale, Holden Sunbird и Torana, Isuzu Mu, Opel Ascona, GT, Kadett (на фото), Manta, Olympia, Omega, Rekord, Ranger и Rekord, Vauxhall Carlton, Cavalier и Frontera.

Opel CIH представлял собой гибкое семейство 4- и 6-цилиндровых моторов объемом от 1,5 до 3,6 литра. В Великобритании наиболее известными автомобилями, укомплектованными этим мотором были Opel Ascona, Kadett и Manta (на фото). Дебют этого мотора состоялся на втором поколении Opel Rekord, и использовался в 1995 году на внедорожнике Isuzu, который продавался под маркой Opel/Vauxhall Frontera.

Прогресс в автомобильной промышленности настолько стремителен, что может показаться, что производители все время придумывают новые двигатели. На самом деле, хотя они и обновляются очень часто, большинство двигателей сохраняют свою первоначальную основу долгие годы, а иногда и десятилетия после того, как автомобили, в которых они впервые появились, прекратили выпускать.

Полностью алюминиевый двигатель был создан на основе американского мотора Buick 215 1960 года, который использовался на автомобилях Buick и Pontiac. Концерн General Motors продал его компании Rover, инженеры которой модернизировали его для улучшения надежности. Благодаря хорошему соотношению мощности, момента и небольшого веса, он широко использовался на различных моделях компании, например, Rover SD1 3500 (на фото), Land Rover, MG, Morgan и TVR. За время производства объем вырос с базовых 3,5 л до 4,6 л.

Также известен под именем Ventoux, этот мотор, созданный инженерами компании Renault, появился впервые на первых послевоенных автомобилях марки, в том числе, Renault 4CV (на фото). Использовался на широкой гамме моделей Renault вплоть до Renault 5 TL Laureate в середине 80-х.

4

AMC Straight Six (1964-2006) – 42 года

American Motors Corporation впервые установили рядный 6-цилиндровый 4-литровый мотор нового поколения на спецверсии Rambler Typhoon 1964 года. Этот мотор установили на первую генерацию Jeep Cherokee, официально поставлявшийся в Великобританию, и он использовался на популярном внедорожнике Jeep Wrangler до 2006 года.

Применялся на: AMC Concord, Eagle, Gremlin, Hornet, Javelin, Matador, Pacer, Rebel и Spirit, Jeep CJ, Cherokee, Comanche, Commando, Gladiator, Grand Cherokee, Wrangler и Wagoneer, PARS Khodro Arya и Khodro Shahin, Rambler Ambassador, American, Marlin, Rebel и Typhoon, а также Rambler-Renault.

Citroën 2CV (1948-1990) – 42 года

Двухцилиндровый бензиновый мотор с воздушным охлаждением Citroën объемом от 375 до 602 куб. см, начал свою конвейерную жизнь на модели 2CV в 1948 году, хотя был создан 9-ю годами ранее. Помимо «Де Шво» он использовался на моделях Ami, Dyane и Mehari. A в версии объемом 652 см3 использовался на Visa.

Применялся на: Citroën 2CV, Acadiane, Ami, Bijou, Dyane и Mehari.

Ferrari Colombo V12 (1947-1989) – 42 года

Энцо Феррари пригласил конструктора Джоаккино Коломбо, чтобы тот разработал 1,5-литровый мотор. На что Колоомбо ответил, что «у Maserati – 4 цилиндровые моторы, у британцев – «шестерки», у Alfa Romeo – 8-цилиндровые двигатели, поэтому мы должны сделать 12-цилиндровый». Энцо согласился, и в результате на свет появился легендарный V12, который стал гордостью Ferrari на долгие годы.

Применялся на: Ferrari 125 S, 250, 275, 330, 365, 400, 412, Daytona и Superamerica.

Jaguar XK (1949-1992) – 43 года

Шестицилиндровый мотор XK стал доступен впервые покупателям модели XK120 (на фото) еще в далеком 1950 году. На протяжении двух десятилетий его с незначительными изменениями использовали на всех моделях Jaguar. Первоначально он имел объем 3,4 литра, а в процессе эволюции появились версии объем 2,4 л и 4,2 л.

Применялся на: Daimler DS420 (на фото) и Sovereign, Jaguar 240, 3.4-litre, 420, S-Type (1960), E-Type, Mark 2, Mark 7, Mark 8, XJ6, XK120, XK140, XK150 и XK SS, Panther De Ville и J72.

Renault Cléon-Fonte (1962-2004) – 42 года

Названный в честь предприятия в Нормандии, этот двигатель появился в 1962 на спорткаре Caravelle (в версии 845 см3), на коммерческой модели Estafette, а позже использовался на широкой гамме моделей, в том числе DAF и Volvo. Последняя реинкарнацией стала Dacia, а объем к тому времени вырос вдвое – до 1,6 литра.

Применялся на: Alpine A110, Dacia 1100, 1300/1310, DAF 55 и 66, Renault 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, Caravelle, Estafette, Fuego и Twingo, Volvo 343/345 и 66.

Ford Kent (1959-2002) – 43 года

Впервые мотор под именем Kent появился на модели Ford Anglia (на фото). Поздние модернизированные версии этого мотора для переднеприводных легковушек получили имя Valencia. Компании Lotus и Cosworth использовали мотор Kent в качестве основы для создание форсированных моторов Twin Cam и BDA.

Применялся на: Caterham Seven, Ford Anglia, Capri, Consul Classic, Consul Capri, Corsair, Cortina, Escort, Fiesta, Ka (на фото), Orion и Prefect 107E, Lotus Elan и Seven, Marcos GT, Morgan 4/4, TVR 1600M, Grantura и Vixen.

Lamborghini V12 (1964-2010) – 46 лет

За свою историю компания Lamborghini создала всего два мотора V12 . Первым оснащалась дебютная модель 350GT, а этот мотор почти полвека использовался на различных моделях марки включая Murciélago. Второй V12 был создан сравнительно недавно для модели Aventador.

Применялся на: Lamborghini 350GT, 400, Countach, Diablo, LM002, Murciélago.

Buick V6 (1962-2009) – 47 лет

Этот двигатель стал первым массовым мотором V6 в США. Первым его примерил Buick Special. Первоначально его объем составлял 3,2 литра. Лимитированые права на его производство приобрела компания Kaiser-Jeep. Последним автомобилем, который оснащался этим мотором, стал Buick LaCrosse, производство которого прекратили в 2009 году. К тому времени его объем вырос до 3,8 литра.

Применялся на: Buick Century, Electra, LaCrosse, LeSabre, Regal, Riviera, Skyhawk, Skylark и Special, Cadillac DeVille и Seville, Chevrolet Camaro, El Camino, Impala, Malibu, Monte Carlo и Monza, Holden Caprice и Commodore, Jeep CJ и Jeepster Commando, Oldsmobile 98, Achieva, Cutlass Ciera, Cutlass Supreme, Delta 88, Omega, Starfire и Toronado, Pontiac Bonneville, Firebird, Grand Am, Grand Prix, LeMans, Sunbird и Ventura.

Ford Windsor V8 (1961-наши дни) – 58 лет

Восьмицилиндровый V-образный мотор Ford Windsor по американским стандартам относился к средней категории. Первоначально его установили на Ford Fairlane (на фото) четвертого поколения. Позже он стал использовался на широкой гамме машин с голубым овалом на капоте, а также на автомобилях других марок, таких как Sunbeam Tiger и AC Cobra. Последней машиной, которая серийно комплектовалась таким мотором стал Ford Explorer в 2001 году, однако, его до сих пор можно приобрести в качестве отдельного компонента.

Применялся на: AC Cobra (на фото), Continental Mark 6 и Mark 7, Ford Bronco, Country Squire, Econoline, Elite, Explorer, F-Series, Fairlane, Fairmont, Falcon, Falcon Ranchero, Galaxie, Granada, GT40, LTD, Mustang, Thunderbird и Torino, Lincoln Continental, Mark 7, Town Car и Versailles, Mercury Colony Park, Cougar, Cyclone, Grand Marquis, Marquis, Meteor, Monarch, Montego, Mountaineer и Zephyr, Saleen S7, Shelby GT350 и Sunbeam Tiger.

Rolls-Royce L-Series (1959-наши дни) – 60 лет

Двигатель L-серии является старейшим мотором в Великобритании и вторым V8 за всю историю марки Rolls-Royce. Впервые он появился на модели Silver Cloud II, Phantom V, а также родственном Bentley S2. С тех пор, как BMW стала владельцем Rolls-Royce, компания не имеет прав на его использование. Первоначально объем мотора составлял 6,2 литра и развивал мощность 185 л.с. Сегодня он его можно встретить на Bentley Mulsanne. В частности, двигатель объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями на версии Mulsanne Speed развивает мощность 530 л.с. и способен разогнать авто до 305 км/ч.

Применялся на: Bentley Arnage, Azure, Brooklands, Continental (до 2003 г.), Eight, Mulsanne, S2, S3, T-Series и Turbo, Rolls-Royce Camargue, Corniche, Phantom V and VI, Silver Spirit, Silver Spur, Silver Cloud II и III, а также Silver Shadow.

Chevrolet Small Block (1955-наши дни) – 64 года

Так называемый «маленький блок» V8 впервые установили на спортивном Chevrolet Corvette (на фото) и седане Chevrolet Bel Air. Этот мотор имел объем «всего» 4,7 литра. Позже он стал использоваться на большом количестве моделей концерна GM. Как и упомянутый выше Ford Windsor, сегодня этот двигатель можно приобрести отдельно. По самым скромным подсчетам концерном GM было выпущено свыше 100 миллионов моторов этого семейства.

Применялся на: Acadian, Beaumont, Buick Roadmaster, Cadillac Brougham, Escalade, Fleetwood и Fleetwood Sixty Special (на фото), Checker Marathon и Taxi, Chevrolet Bel Air, Camaro, Caprice, Chevelle, Corvette, El Camino, Express, Impala, Monte Carlo, Monza, Nova, Suburban и Tahoe, GMC Carryall, Savana, Sierra, Suburban и Yukon, Gordon Keeble, Hummer H1, ISO Grifo и Lele, Oldsmobile Custom Cruiser, Omega, Starfire, Pontiac Bonneville, Firebird, Grand LeMans, Grand Prix, Parisienne, Sunbird и Ventura.

Volkswagen Type 1 (1938-2003) – 65 лет

Оппозитный двигатель воздушного охлаждения Type 1, созданный для первого Volkswagen Beetle использовался на этой модели, а также различных других машинах марки VW. В 1938 году он имел объем 985 см3 и мощность 24 л.с. Этот мотор выпускался вплоть до 2003 года в Мексике, пока производство VW Beetle не прекратилось. За годы своей жизни он эволюционировал до объема 1,6 л, получил систему впрыска топлива и мог развивать до 50 л.с.

Применялся на: Volkswagen 1500/1600, 411/412, Karmann Ghia, Type 1 (Beetle), Type 2 (Kombi/Microbus/Transporter).