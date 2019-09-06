Люксовый кроссовер Chery Exeed LX дебютировал на автосалоне в Китае

На автосалоне в китайском Чэнду был презентован роскошный кроссовер Chery Exeed LX, разделивший платформу с Chery Tiggo 7.

Под капотом переднеприводной новинки скрывается 1,6-литровая 197-сильная "турбочетверка", сочетающаяся с "роботом".

У "семерки" новый Exeed LX позаимствовал только конфигурацию дверей и окон. Сам экстерьер марка создавала, как говорится, с нуля.

В салоне авто нашлось место для деревянных и кожаных вставок, а также эффектной диодной подсветки.

"Приборка" и мультимедиа визуально объединены в единый информационно-развлекательный комплекс в духе актуальных моделей Mercedes.

В перечне доступных опций значатся адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы движения, камеры кругового видеообзора на 360 градусов, оптика на LED-матрицах и 19-дюймовые колесные диски.

На домашний рынок новинка выйдет в ближайшее время, а вот за пределы Китая выберется только на будущий год.