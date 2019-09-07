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Ford Explorer: рекламная компания нового внедорожника (Видео)

Ford Explorer: рекламная компания нового внедорожника (Видео)
13:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В рекламе представлены версии ST, Platinum и Hybrid.

Поскольку Ford избавляется от большинства автомобилей в США, чтобы сконцентрироваться на внедорожниках, само собой разумеется, что первое место в модельном ряду займет Explorer пятого поколения.

Среднеразмерный внедорожник является абсолютно новым и стоит от 36 675 до 64 610 долларов за топовое исполнение. При этом в новой рекламе компания освещает все три модификации внедорожника: ST, Platinum и Hybrid.

Ford Explorer в спортивном исполнении ST стоимостью 54 740 "засветился" в 35-секундном рекламном ролике "Ночные приключения", показывающем приключения морского биолога. Мы можем видеть, как она уезжает из отдаленного места, преодолевая труднопроходимую местность, чтобы вернуться в город и взять детей и мужа на прогулку в 400-сильном внедорожнике.

Второе видео посвящено более высококлассной дорогой комплектации Explorer за 58 250 долларов США и начинается с того, что Брайан Крэнстон, он же Уолтер Уайт, объясняет: "Вам не нужно отправляться на другую планету, чтобы быть исследователем. Вы можете быть исследователем прямо здесь, на Земле".

Ролик продолжительностью 65 секунд, названный "Путешествие домой", рассказывает историю космонавта, направляющегося обратно на Землю, чтобы запрыгнуть во флагманскую версию внедорожника и забрать своих детей из школы. Затем они идут по магазинам и покупают, так как готовить дома было бы слишком сложно после такого долгого дня.

В третьем и последнем рекламном ролике основное внимание уделяется Explorer Limited Hybrid. 35-секундный рекламный ролик «Цивилизация» показывает гонщика на собачьих упряжках в отдаленном арктическом лагере, загружающего собак во внедорожник и направляющегося в спа-салон для домашних животных, чтобы вознаградить собак за их тяжелую работу в суровых условиях.

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Эти три клипа являются частью новой рекламной кампании, которая дебютирует в эти выходные. Помимо телевизионных роликов, Ford подготовил печатную рекламу, рекламу на радио и в социальных сетях, чтобы вы знали все о новом Explorer.

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Автомобиль, Реклама, Ford, Авто, Explorer.
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