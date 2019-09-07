Nissan Terra 2019: появилась улучшенная версия рамного внедорожника (Фото)

Марка решила освежить рамный внедорожник, построенный на базе пикапа Navara.

Можно было бы представить, что это версия пикапа с закрытым бортом, но марка Nissan пошла другим путем. Модель уже приехала во многие страны мира, а обновление пока катается на внутреннем рынке Японии. У рамного внедорожника Terra есть все шансы выбраться на внешний рынок с колоссальным успехом.

Внедорожник Terra после обновления получил улучшенную мультимедиа, поддержку дистанционного управления через приложение для смартфонов, а также большой запас дополнительных опций. Внешние отличия тоже присутствуют в виде массивного обвеса и ярусной оптики. Радиаторная решетка приобрела фамильные Ниссановские очертания.

Интерьер Nissan Terra тоже практически ничем не отличается от пикапа Navara. Центральная консоль ничем не отличается. Блок управления климатической установкой не подвергся изменениям. Приборный щит стал полностью виртуальным. Подкапотку занимают моторы, популярные на полноразмерных внедорожниках японского производителя: 2,5 бензиновый на 184 л/с и 2,5 дизельный на 190 л/с. Силовые агрегаты сочетаются с 6МКПП или 7АКПП. Привод по умолчанию задний с подключаемым передком.

Nissan Terra в длину достигает 4882 мм. Колесная база растянута до 2850 мм. В арсенале числится 6 подушек безопасности, кожаный салон, климат на 3 зоны, ABS, EBD, ассистент спуска/подъема, контроль давления в шинах, круговой обзор и панорамная крыша.