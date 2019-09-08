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Будущее уже наступило: в Германии запускают летающее такси

Будущее уже наступило: в Германии запускают летающее такси
09:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Немецкий стартап Volocopter объявил об окончании разработки первого летательного аппарата серийного производства.

VoloCity – гибрид дрона и вертолета, который станет аэротакси. Испытания аппарата проведут в ближайшее время.

VoloCity способен набирать максимальную скорость до 110 километров в час. Дальность полета аппарата составляет 35 километров. Салон такси рассчитан на двоих с ручной кладью. Вместо размещения классического вертолетного винта инженеры установили 18 роторов с небольшими лопастями. Благодаря такому решению удалось существенно снизить уровень шума.

Этот прототип уже четвертый. Доработав первые три поколения, инженеры Volocopter провели более тысячи испытательных полетов.

Благодаря VoloCity мы сможем открыть первые коммерческие маршруты и наконец воплотим в жизнь идею городской воздушной мобильности. Транспортные средства нашей компании полностью соответствуют стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности, – отметил генеральный директор Volocopter Флориан Рейтер.

Перед руководством Volocopter задачи над созданию экосистемы для транспорта будущего. Сейчас разработчики рассматривают ключевые локации для размещения так называемых VoloPorts – компактных аэровокзалов.

Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси 

Разработка аэротакси VeloCity ведется еще с 2011 года. За восемь лет стартап привлек около 35 миллионов евро инвестиций. Одними из вкладчиков стали компании Daimler и Intel. Испытания четвертой версии VeloCity планируют провести в Сингапуре до конца 2019 года.

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Автомобиль, Аэротакси, Летающее такси, Volocopter, VoloCity, Австо.
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