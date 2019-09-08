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Ravon R2: особенности самого бюджетного в своем классе автомобиля

Ravon R2: особенности самого бюджетного в своем классе автомобиля
15:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Новый автомобиль вышедший из-под рук белорусского автопрома Ravon R2 является самым бюджетным в своем классе.

Данная модель почти ни в чем не уступает другим представителям своего класса. С первого взгляда на такую экзотическую версию хэтчбека, можно заметить, что он хорош.

Несмотря на отсутствием в нем алькантары, шпона из дубового дерева и суперсовременных технологических решений, по сравнению с моделью Logan или любым авто китайского автопрома, обнаруживается практически полная идентичность, как по используемым материалам, так и по сборке с отделкой.

При открытии легкой двери перед нам предстает необыкновенный салон, оформленный в футуристическом стиле. Руль с тремя спицами, исполненный с легким намеком на спортивность, приборная панель, которая напоминает мотоциклетную и вынесенная на рулевую колонку, куча изгибов и сломов, и волн.

После проверки взглядом стоит попытаться сесть за рулевое колесо. Несмотря на то, что регулировка "баранки" доступна исключительно по высоте, но ему удается практически сразу найти удобное положение, чтобы водитель мог комфортно устроить и руки, и ноги.

Но не могло все быть так прекрасно, имеется и отрицательная сторона. Слишком выступающая центральная часть панели располагается на слишком близком расстоянии к колену водителя. Вторая нога тоже не совсем комфортно себя ощущает. Несмотря на наличие в прайс-листе таких опций, как "место для отдыха левой ноги" и "упор для пятки", таких моментов не обнаружено.

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В движение автомобиль приводится бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 1, 25 л и с отдачей 85 л.с. На первый взгляд может показаться, что этого мало, но всего будет достаточно, будьте уверены.

Сейчас Ravon R2 предлагается в трех модификациях - Comfort, Optimum, Elegant. Последние две отличаются от базовой большим количеством дополнительных опций, в зависимости от выбранной комплектации.

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Автомобиль, Авто, Ravon R2.
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