Первый гибридный автомобиль от Lamborghini раскуплен еще до официальной премьеры

Итальянский автомобильный концерн Lamborghini ввел в свою линейку суперкаров первую гибридную модель Lamborghini Sian.

Первая в истории бренда лимитированная гибридная модель создана на основе серийного Aventador. Она оснащена силовой установкой из двигателя V12 в сочетании с 48-вольтовым электромотором, подключенным непосредственно к коробке передач.

По словам производителя, это делает Sian уникальным в своем роде, поскольку больше ни у одного гибридного автомобиля нет прямой связи между электродвигателем и колесами.

Мощность суперкара превышает 800 лошадиных сил, скорость разгона до 100 километров в час – менее трех секунд. Заявленная производителем максимальная скорость – свыше 350 километров в час.

Премьера Lamborghini Sian состоится на международном автосалоне во Франкфурте. Однако весь ограниченный тираж из 63 автомобилей уже раскуплен.