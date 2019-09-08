Audi A5 готовится к обновлению

На европейском рынке обновленные Audi A5 Sportback, A5 Coupe, A5 Cabriolet и S5 появятся этой осенью.

Компания Audi показала обновленной семейство A5 с немного доработанной внешностью и пересмотренным набором оборудования. Внешне обновленные лифтбек, купе и кабриолет можно отличить по немного иной радиаторной решетке, перерисованным бамперам, новым боковым юбкам, диффузору с трапециевидными насадками на выхлопные патрубки и вентиляционной прорези над решеткой, как у Audi Sport quattro образца 1984 года. Новая оптика светодиодная уже в базовой комплектации. За доплату доступны матричные фары головного света и светодиодные задние фонари с динамическими поворотниками. В кузовной палитре одиннадцать цветов, комплектаций три: Standard, Advanced и S Line.

По аналогии с Audi A4, обновленные "пятерки" получили 10.1-дюймовую мультимедийную систему MMI следующего поколения с поддержкой управления голосом и жестами, а также многофункциональное рулевое колесо в трех различных вариантах. Виртуальная 12.3-дюймовая приборная панель Audi Virtual Cockpit по-прежнему доступна за доплату, а навигационная система может предлагать маршрут с учетом предыдущих поездок.

В моторной гамме Audi A5 заявлены четыре агрегата мощностью от 163 до 245 л.с., все работают по схеме "мягкий гибрид" (MHEV). Подключенный к коленчатому валу небольшой стартер-генератор подзаряжает литий-ионную батарею за счет энергии торможения и помогает ДВС при разгоне. В четырехцилиндровых двигателях система MHEV интегрирована в 12-вольтную электрическую систему, в моделях S TDI - в новую 48-вольтовую бортовую сеть. Все модели A5 оснащены 7-ступенчатым "роботом" S-Tronic или 8-ступенчатым "автоматом" Tiptronic. Полный привод quattro доступен в качестве опции для двигателей средней мощности и входит в стандартную комплектацию трех самых мощных.

Для Европы Audi S5 укомплектуют 3.0-литровым дизельным мотором V6, развивающим 347 л.с. и 700 Нм крутящего момента. На других рынках купе и Sportback предложат с 350-сильным бензиновым турбомотором. С места до 100 км/ч дизельные S5 ускоряются за 5.0 секунды, бензиновые - за 4.7 секунды. Полный привод положен только старшим модификациям, а младшим доступен за доплату.

В Европе прием предзаказов на модели Audi A5 и S5 с двигателем TDI стартуют этой осенью, у дилеров новинки появятся в начале 2020 года. В Германии A5 Coupe 40 TFSI с 12-вольтовой системой MHEV и 190-сильным мотором будет стоить от 42 900 евро, купе S5 и S5 Sportback - от 66 500 евро.