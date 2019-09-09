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Понедельник, 09.09.2019
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Китайский стартап готовит электрокар с запасом хода 700 км (Фото)

Китайский стартап готовит электрокар с запасом хода 700 км (Фото)
11:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В серию Weltmeister 7 выйдет только в первом полугодии 2021-го.

В Сеть выложили первые фото китайского электрокара Weltmeister 7 с рекордным запасом хода в 700 километров без подзарядки. 

Это уже третья модель перспективного стартапа.

Напомним, первенцем марки стал компактный электрический кроссовер Weltmeister EX5. 

Еще на стадии предсерийного прототипа разработчики уверяли, что такой "зеленый" SUV сможет проехать до 600 километров на одной зарядке. Потом был более крупный кросс и, наконец, электрический седан. 

Первые фото новинки появились на странице "Car News China" в Facebook. Дальноходность этого авто достигает отметки в 700 километров. Именно такие данные специалисты получили по результатам теста NEDC.

А вот более приближенные к жизни тесты WLTP называют другую цифру – 600 километров. В любом случаях, при всех этих раскладах Weltmeister 7 демонстрирует впечатляющий запас хода. 

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Также сообщается, что подзарядить электрокар до 80 процентов можно всего за полчаса. Кроме этого, такому экологически чистому седану полагается Интернет с поддержкой 5G. Дебют новинки марка собирается организовать на будущий год в рамках Пекинского мотор-шоу. 

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Автомобиль, Авто, Weltmeister EX5, Weltmeister 7, Car News China.
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