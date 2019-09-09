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Alpina проводит тесты на BMW B3 Touring 2020 (Фото)

Alpina проводит тесты на BMW B3 Touring 2020 (Фото)
13:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Фотошпионы поймали будущую новинку Alpina B3 в камуфляже, готовящуюся к Франкфуртскому автосалону.

Известные тюнеры занимаются расширением собственной линейки "заряженных" авто, построенных на базе серийных вариантов BMW. 

Тюнинг-ателье Alpina никогда не стремилась построить что-то отличное от BMW. Тюнеры, наоборот, подчеркивают особенности баварских машин, добавляя собственного стиля.

Так случилось и с новой генерацией BMW 3-Series. На базе "заряженного" универсала будет сделана роскошная модель Alpina B3 Touring 2020 модельного года. 

И несмотря на то, что BMW не планирует выпускать "заряженные" универсалы, Alpina возьмет за основу серийную версию универсала, ноподарит в оснащение силовой агрегат и трансмиссию от M3. Вероятнее всего будет применен 3,0-литровый турбодвигатель, способный выдавать до 387 л.с. на модели M340i. Но зная компанию Alpina, производительность будет поднята выше отметки в 400 л.с. 

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Вместе с двигателем будет работать роботизированная трансмиссия на восемь ступеней, а также фирменная система полного привода xDrive. Разогнаться до 100 км/ч автомобиль способен за 4 секунды.

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Автомобиль, BMW, Авто, BMW 3-Series, Alpina B3.
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