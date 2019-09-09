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Понедельник, 09.09.2019
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Электромобиль Mazda показал себя в динамике (Фото, Видео)

Электромобиль Mazda показал себя в динамике (Фото, Видео)
13:50 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Автомобиль выглядит как версия внедорожника CX-5 и прячется пока под матовой пленкой, но определенно не имеет выхлопной трубы, а на месте люка бензобака будет розетка.

Mazda готовится к запуску своего первого электромобиля, и, похоже, уже появилось первое видео испытаний прототипа в Норвегии. 

Ранее Mazda заявляла, что ее первый электромобиль будет расположен где-то между CX-5 и CX-3. Но теперь понятно, что самый маленькие кроссовер все же стал основой для первого электромобиля бренда.

Видно, что экологичный CX-3 получит все последние тенденции дизайна KODO. знакомые узкие фары, восходящие линии на боках и узнаваемый силуэт. Скорей всего более подробные изображения мы сможем увидеть в октябре на Токийском автосалоне, как и снимки интерьера. 

Пока же электромобиль активно испытывают на дорогах. Опытный образец носит название Mazda e-TPV — это кодовое имя, которое говорит, что прототип автомобиля еще далек от окончательного варианта. В появившемся на просторах интернета видео, рассказывают, что на самом деле отличий будет больше, чем кажется по внешности. 

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Однако, инженеры Mazda очень постарались сохранить фирменную ДНК и характер автомобиля. На дороге машина ведет себя уверено, динамично, а управляемость не уступает новой Mazda 3. Во многом благодаря снижению веса. Батарея тянет на себя львиную долю веса автомобиля и конструкторам пришлось пойти на компромиссы и отказаться от сложной и модной системы рекуперативного торможения, которая дает лишь мифическое преимущество, но дополнительно нагружает автомобиль.

Mazda постаралась сделать переход с ДВС на электромобиль легким, понятным и не сильно ощутимым. Причем звук двигателя будет идти из аудиосистемы. На самом деле пока под капотом прототипа стоит 141-сильный электромотор (265 Нм) и батарея емкостью 35,5 кВт/ч. Очень похоже на спецификацию базового Nissan Leaf. О запасе хода пока ничего не известно.

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