Беспилотные грузовики вышли на дороги общего пользования

Daimler приступил к тестированию беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Автоконцерн Daimler приступил к тестированию своих беспилотных грузовиков с четвертым уровнем автономности (то есть полностью автономных в большинстве ситуаций) на дорогах общего пользования в штате Вирджиния. Об этом пишет EnGadget со ссылкой на сообщение компании.

Главная цель испытаний — проверка технологии автопилота, которая должна позволить грузовикам ездить как в обычных, так и в сложных погодных условиях. Например, в дождь или туман.

Тестирование будет проводиться до конца 2019 года — во время поездок по дорогам общего пользования в салоне грузовика будет находиться водитель безопасности, а на пассажирском сидении — инженер компании.

В ходе испытаний фуры будут ездить с пустым кузовом. Даже если тестирование пройдет успешно, невелика вероятность того, что беспилотники Daimler в ближайшее время начнут перевозить грузы, отмечает издание. Главная задача — протестировать технологию и определить, насколько она готова к коммерческому использованию.