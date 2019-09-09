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Беспилотные грузовики вышли на дороги общего пользования

Беспилотные грузовики вышли на дороги общего пользования
16:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Daimler приступил к тестированию беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.

Автоконцерн Daimler приступил к тестированию своих беспилотных грузовиков с четвертым уровнем автономности (то есть полностью автономных в большинстве ситуаций) на дорогах общего пользования в штате Вирджиния. Об этом пишет EnGadget со ссылкой на сообщение компании.

Главная цель испытаний — проверка технологии автопилота, которая должна позволить грузовикам ездить как в обычных, так и в сложных погодных условиях. Например, в дождь или туман.

Тестирование будет проводиться до конца 2019 года — во время поездок по дорогам общего пользования в салоне грузовика будет находиться водитель безопасности, а на пассажирском сидении — инженер компании.

Автопилот следующего поколения: BMW и Daimler будут работать над новым проектом 

В ходе испытаний фуры будут ездить с пустым кузовом. Даже если тестирование пройдет успешно, невелика вероятность того, что беспилотники Daimler в ближайшее время начнут перевозить грузы, отмечает издание. Главная задача — протестировать технологию и определить, насколько она готова к коммерческому использованию.

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Автомобиль, Daimler, Авто, беспилотный грузовик.
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