Bentley решила "воскресить" свой знаменитый довоенный гоночный автомобиль

Британская компания построит 12 копий своего знаменитого гоночного автомобиля, учавствовавшего в соревнованиях на выносливость в 1929 году.

Сэр Тим Биркин построил в 1920-х годах всего четыре экземпляра модели, каждый из которых использовался в соревнованиях на выносливость, включая 24 часа Ле-Мана. Все четыре машины сохранились и теперь являются самыми ценными Bentley из существующих.

12 моделей серии Blower Continuation — по одной на каждую гонку, в которой соревновались оригинальные 4 машины — будут идентичны оригинальным, за исключением некоторых изменений, внесенных для улучшения безопасности.

Так, воскрешенные экземпляры получат стальную раму, рессорная подвеска и 400-милиметровые механические барабанные тормоза, наряду с оригинальным четырехцилиндровым 16-клапанным двигателем 4398cc, выдающим 240 л.с. мощности.

Чтобы сделать их, подразделение Bentley Mulliner разберет один из уникальных Blower — шасси HB 3403 — на отдельные детали, прежде чем каталогизировать и сканировать каждую из них для получения цифровой модели.

Затем инженеры Bentley будут использовать пресс-формы 1920-х годов и оснастку, чтобы создать 12 комплектов деталей на основе этой модели, которые затем будут собраны в готовые автомобили. Оригинальный Bentley, который продолжает регулярно использоваться в выставочных мероприятиях, будет затем восстановлен.

В руководстве британской марки отмечают, что для сборки серии из 12 автомобилей потребуется около двух лет. Стоимость лимитированной серии пока не объявлена.