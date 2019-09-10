Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey (Фото)

Премьера новинки состоялась на открывшемся на прошлой неделе автосалоне в китайском Чэнду.

Honda привезла в Чэнду рестайлинговый вариант минивэна Honda Elysion, который считается бюджетной альтернативой Honda Odyssey. У данных моделей одна платформа, а вот внешний вид разный. Так, Elysion 2020 красуется новой решеткой радиатора V-образной формы с крупным горизонтальными полосами, доделанными бамперами и головной оптикой с иной "начинкой".

Свою порцию модификаций получил и гибридный вариант модели. Теперь за работоспособность Honda Elysion Hybrid отвечает улучшенный 2.0 i-MMD на базе 2-л 146-сильного "атмосферника" и электромотора.

Суммарная мощность такого силового агрегата достигает отметки в 215 л.с. Компактвэн Honda Freed обзавелся стильной кросс-версией.

Стоит напомнить, что сам Honda Odyssey в честь 25-летнего юбилея также обновилась. Теперь для всех вариаций доступна единственная КП – десятиступенчатая автоматическая, созданная разработчиками Honda.

Юбилейный Honda Odyssey уже можно приобрести, а вот обновленный Honda Elysion можно найти в китайских автосалонах 11 сентября.