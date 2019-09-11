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Во Франкфурте Honda показала гибридный спорткар NSX (Фото)

Во Франкфурте Honda показала гибридный спорткар NSX (Фото)
11:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Многие увидели во внешности японской новинки сходство с актуальными среднеразмерными спорткарами.

На стенде компании Honda на международном Франкфуртском автосалоне был представлен, в частности, гибридный спорткар Honda NSX.

Среди них, к примеру, немецкий Audi R8. Также новый автомобиль многое перенял от первого NSX.

Напомним, эта модель встала на конвейер в 1990 году. Так, кузов возрожденного Honda NSX немного смещен вперед, а сам спорткар обзавелся удлиненной задней крышкой.

К слову, и задние фары теперь могут похвастаться узнаваемыми формами, а вот "начинка" у них более современная – светодиодная.

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Двигатель спорткара расположили в задней части, что помогло инженерам Honda практически избавиться от традиционной решетки радиатора. Ее место заняли три маленьких выреза и два воздухозаборника с каждой стороны.

За работоспособность гибридного спорткара отвечает силовая установка, в состав которой вошел модернизированный твин-турбо мотор V6 на 3,5 литра. Ему полагаются новые форсунки, улучшенная тепловая защита турбин и др.

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Автомобиль, Honda, Авто, NSX, Honda NSX.
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