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Китайская фирма Wey представила свои концепт-кары S и X (Фото)

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Китайская фирма Wey представила свои концепт-кары S и X (Фото)
13:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Интерьер имеет цифровую приборную панель и отдельно стоящую информационно-развлекательную систему.

Модель Wey-S представляет собой электрический кроссовер, который демонстрирует VV5 следующего поколения.

Он отличается смелым дизайном "Pioneer Tension Aesthetics", который "динамичен и моден", чтобы понравиться молодежи.

Кроссовер получил полностью закрытую решетку радиатора, узкие светодиодные осветительные приборы, скрытые дверные ручки, аэродинамические колеса, вертикальные задние стоп-сигналы и боковые зеркала -видеокамеры.

Дизайнеры также установили панорамную стеклянную крышу, стильные сиденья и "плавающую" центральную консоль.

Wey-S также довольно высокотехнологичен, так как оснащен полуавтономной системой вождения 4-го уровня, интеллектуальной системой распознавания лиц и распознавания жестов. Другие основные моменты включают ключ Bluetooth и навигацию дополненной реальности (AR).

Подробные технические характеристики пока не были опубликованы, но концепт имеет полный привод и общую мощность 349 л.с. Это позволяет кроссоверу разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды и проехать около 400 км на одном заряде.

Wey-X немного более радикальный кроссовер, поскольку это автономный автомобиль 5-го уровня с цифровыми экранами, встроенными в решетку радиатора и заднюю дверь.

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Их можно использовать для общения с пешеходами и информирования их, когда безопасно передвигаться перед автомобилем. Другие примечательные особенности стиля включают "умные пиксельные фары", панорамную крышу и необычно открывающиеся задние двери.

Интерьер имеет огромную центральную консоль со встроенным экраном. Концепт также получил минималистский руль, "плавающие" сиденья и цифровой дисплей, который охватывает всю ширину приборной панели.

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Автомобиль, Авто, Wey-S, Pioneer Tension Aesthetics, Динамичен и моден.
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