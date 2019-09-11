Volkswagen представила новый логотип

Компания показала его на автосалоне во Франкфурте.

Утечек по этому поводу было немало, но сегодня впервые он был представлен самой компанией на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, логотип стал плоским, лишился привычного 3D-эффекта и в целом выглядит гораздо проще. Известно, что компания в перспективе даже планирует устанавливать светящийся логотип на будущих моделях.

Сегодня вечером Volkswagen "включит" новый логотип на здании своей штаб-квартиры в Вольфсбурге. Пройдет некоторое время, прежде чем логотип будет заменен повсюду, так как ребрендинг требует значительных временных затрат и финансовых вливаний.

Volkswagen updates their logo, going back to the version they used in the late 60's. pic.twitter.com/WvwmhOe9Wu — Tobias ᴠᴀɴ sᴄʜɴᴇɪᴅᴇʀ (@vanschneider) September 9, 2019

Это легко понять, учитывая, что марка Volkswagen представлена в 154 разных странах. Это означает, что автопроизводителю придется заменить около 70 000 логотипов по всему миру, в том числе на 10 000 представительств и сервисных центрах. Несмотря на эти огромные усилия, в компании планируют, что ребрендинг завершится к середине следующего года.

Хотя логотип выглядит довольно лаконично, процесс изменения дизайна был достаточно трудным. В частности, Volkswagen сообщил, что к проекту были привлечены 19 внутренних групп компании и 17 внешних агентств.