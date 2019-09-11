Volkswagen представила новый логотип

Утечек по этому поводу было немало, но сегодня впервые он был представлен самой компанией на автосалоне во Франкфурте.
Напомним, логотип стал плоским, лишился привычного 3D-эффекта и в целом выглядит гораздо проще. Известно, что компания в перспективе даже планирует устанавливать светящийся логотип на будущих моделях.
Сегодня вечером Volkswagen "включит" новый логотип на здании своей штаб-квартиры в Вольфсбурге. Пройдет некоторое время, прежде чем логотип будет заменен повсюду, так как ребрендинг требует значительных временных затрат и финансовых вливаний.
Volkswagen updates their logo, going back to the version they used in the late 60's. pic.twitter.com/WvwmhOe9Wu
— Tobias ᴠᴀɴ sᴄʜɴᴇɪᴅᴇʀ (@vanschneider) September 9, 2019
Это легко понять, учитывая, что марка Volkswagen представлена в 154 разных странах. Это означает, что автопроизводителю придется заменить около 70 000 логотипов по всему миру, в том числе на 10 000 представительств и сервисных центрах. Несмотря на эти огромные усилия, в компании планируют, что ребрендинг завершится к середине следующего года.
Хотя логотип выглядит довольно лаконично, процесс изменения дизайна был достаточно трудным. В частности, Volkswagen сообщил, что к проекту были привлечены 19 внутренних групп компании и 17 внешних агентств.