Volkswagen представила новый логотип

Утечек по этому поводу было немало, но сегодня впервые он был представлен самой компанией на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, логотип стал плоским, лишился привычного 3D-эффекта и в целом выглядит гораздо проще. Известно, что компания в перспективе даже планирует устанавливать светящийся логотип на будущих моделях.

Сегодня вечером Volkswagen "включит" новый логотип на здании своей штаб-квартиры в Вольфсбурге. Пройдет некоторое время, прежде чем логотип будет заменен повсюду, так как ребрендинг требует значительных временных затрат и финансовых вливаний.

Volkswagen updates their logo, going back to the version they used in the late 60's. pic.twitter.com/WvwmhOe9Wu

— Tobias ᴠᴀɴ sᴄʜɴᴇɪᴅᴇʀ (@vanschneider) September 9, 2019