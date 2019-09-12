Названы самые популярные б/у авто в Украине

Б/у машины в Украине продолжают лидировать на украинском авторынке - доля подержанных авто растет с каждым месяцем.

В I полугодии 2019 года украинцы на онлайн-платформе OLX купили более 90 000 поддержанных автомобилей. Лидерами продаж стали ВАЗ, Volkswagen и Opel.

Автомобиль ВАЗ украинцы сейчас могут в среднем купить за 1 200 – 1 350 долларов, в зависимости от пробега и состояния (самым большим спросом пользуется не битый и не крашеный ВАЗ 2008 года белого цвета c пробегом 200 000 км и гаражным хранением). Автомобиль Volkswagen – от 2 500 до 5 45 долларов, Opel – от 1 650 до 2 100 долларов, Daewoo – от 2 300 до 3 200 долларов, а Renault – от 2 800 до 6 000 долларов.

Интересно, что б/у автомобили Daewoo в среднем стоят дороже, чем автомобили Opel. Это можно считать парадоксом.

Подержанный автомобиль с пробегом до 100 000 км украинцы могут купить в среднем за 9 500 долларов, с пробегом до 300 000 км – за 5 650 долларов, а с пробегом свыше 300 000 км – за 2 800 км. Цена зависит не только от пробега, но и от общего состояния машины.

Подержанный электромобиль Tesla с пробегом до 100 000 км украинцы могут купить примерно за 53 000 долларов, а с пробегом до 300 000 км – за 43 000 долларов.