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Презентован самый проходимый внедорожник в мире (Фото)

Презентован самый проходимый внедорожник в мире (Фото)
10:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Первый внедорожник с 6,2-литровым мотором LT5 V8 мощностью 1000 л.с. станет самым быстрым и легким.

Свое детище в компании называют "многоцелевым гиперкаром" и первенцем сегмента UUV - ультимативно-утилитарных автомобилей" (Ultimate Utility Vehicle). Создается ощущение, что Protos RM-X2 - это радикальным образом переделанный Hummer H1, однако вслух это не произносится. 

За основу своего вездехода компания взяла углепластиковый монокок, а при изготовлении элементов подвески и рулевого управления был использован высокопрочный титановый сплав BT23.

А вот внешние панели выполнили из композита. При желании кузов можно усилить с помощью карбона или кевлара, а вместо обычных стеков вставить пуленепробиваемые. 

В целом же Protos RM-X2 выйдет в трех вариантах исполнения: Ascetic, Devil, God и Ramsider. 

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"Дьявольский" Protos обзаведется центральной гусеницей с электрическим или гидравлическим приводом, огромными колесами, декором из золота и салоном на шесть мест. Две оставшиеся версии обещают рассекретить чуть позднее. 

В моторную линейку Protos RM-X2 также войдет 6,6-литровый дизель Duramax. В планах – создать версию внедорожника на "батарейках". В список оснащения нового внедорожника входят роботизированный привод дверей, тепловизор, система ночного видения, гидропневматическая подвеска с лазерным контролем высоты и пр.

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Автомобиль, Внедорожник, Авто, Американская компания, Ramsmobile, Самый проходимый внедорожник в мире.
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