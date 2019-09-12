Презентован самый проходимый внедорожник в мире (Фото)

Первый внедорожник с 6,2-литровым мотором LT5 V8 мощностью 1000 л.с. станет самым быстрым и легким.

Свое детище в компании называют "многоцелевым гиперкаром" и первенцем сегмента UUV - ультимативно-утилитарных автомобилей" (Ultimate Utility Vehicle). Создается ощущение, что Protos RM-X2 - это радикальным образом переделанный Hummer H1, однако вслух это не произносится.

За основу своего вездехода компания взяла углепластиковый монокок, а при изготовлении элементов подвески и рулевого управления был использован высокопрочный титановый сплав BT23.

А вот внешние панели выполнили из композита. При желании кузов можно усилить с помощью карбона или кевлара, а вместо обычных стеков вставить пуленепробиваемые.

В целом же Protos RM-X2 выйдет в трех вариантах исполнения: Ascetic, Devil, God и Ramsider.

"Дьявольский" Protos обзаведется центральной гусеницей с электрическим или гидравлическим приводом, огромными колесами, декором из золота и салоном на шесть мест. Две оставшиеся версии обещают рассекретить чуть позднее.

В моторную линейку Protos RM-X2 также войдет 6,6-литровый дизель Duramax. В планах – создать версию внедорожника на "батарейках". В список оснащения нового внедорожника входят роботизированный привод дверей, тепловизор, система ночного видения, гидропневматическая подвеска с лазерным контролем высоты и пр.