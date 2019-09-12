Honda представила свой первый серийный электромобиль (Фото)

Стилистика модели полностью заимствована у концепт-кара Urban EV.

Японская компания на своем стенде во Франкфурте презентовала свой эклектический ситикар.

Как сообщают журналисты издания speedme.ru, первый серийный электрокар японской компании Honda получил специальные боковые камеры, установленные вместо традиционных зеркал, с которых на дисплеи в салоне транслируется внешнее изображение.

Кроме двух дисплеев для боковых камер, в салоне установлены еще пять экранов панели приборов, в числе которых один используется пассажирами для доступа к информационно-развлекательному комплексу.

За производительность стандартной версии ситикара отвечает 136-сильный электромотор, кроме того, доступна модификация с двигателем мощностью 150 л.с. Что касается динамики, с места до 100 км/ч Honda e разгоняется всего за 8,0 секунд. Емкость аккумуляторной батареи составляет 35,5 кВт/ч, это обеспечивает электрокару запас хода до 220 км.

Стоит отметить, что на японскую автомобильную новинку стоимостью от 29 тысяч евро уже начался прием заказов.