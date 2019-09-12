Во Франкфурте представлен обновленный кемпер Marco Polo (Фото)

В кемпере оборудуются 5 спальных мест: два из них располагаются под подъемной крышей, а три образуются при раскладывании сиденья.

Немецкий автопроизводитель представил специальную версию модели, получившую название Horizon Edition.

Как заявили во время презентации представители немецкой марки, Marco Polo Horizon — это находка для всех, кто любит путешествовать со вкусом.

Автомобиль позволяет быстро добраться до места назначения благодаря его маневренности, сравнимой с легковым автомобилем, и восстановить силы в его уютном интерьере.

Широкий набор опций в области комфорта, дизайна, мультимедийных устройств и вспомогательных систем делает Marco Polo Horizon Edition практически универсальным для реализации любых целей. Концепция изменяемого пространства и подходящая для стандартных гаражей высота автомобиля (до 2 м) позволят оценить его не только в путешествии, но и при ежедневном использовании.

Автомобиль оборудован поворотными сиденьями водителя и переднего пассажира, раскладным столиком, светодиодной подсветкой салона, небольшой плитой с раковиной и многим другим, что может пригодиться в длительном путешествии.

Напомним, что Honda привезла в Чэнду рестайлинговый вариант минивэна Honda Elysion, который считается бюджетной альтернативой Honda Odyssey. У данных моделей одна платформа, а вот внешний вид разный. Так, Elysion 2020 красуется новой решеткой радиатора V-образной формы с крупным горизонтальными полосами, доделанными бамперами и головной оптикой с иной "начинкой".