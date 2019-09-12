Volkswagen анонсировал новый электрический кроссовер (Фото)

Концепт ID Crozz оснащается двумя электромоторами (на передней и задней оси) и литий-ионной батареей, которая находится в полу.

Volkswagen на проходящем сейчас во Франкфурте автосалоне показал публике, правда, в хорошо закамуфлированном виде, свой новый электрический кроссовер Volkswagen ID 4. Его серийное производство начнется в 2020 году.

Длина Volkswagen ID 4 составляет 4625 мм, ширина – 1891 мм, высота – 1609 мм, а колесная база – 2773 мм. То есть по своим размерам он будет находиться между пятиместным Tiguan и семиместным Tiguan Allspace (это удлиненная версия компактного кроссовера Tiguan). Салон должен быть таким же просторным, как салон у Tiguan Allspace. Объем багажника – 515 литров.

Общая мощность электромоторов достигает 302 л.с. Это почти на 100 "лошадей" больше, чем мощность силовой установки хэтчбека ID.

ID Crozz станет глобальной моделью. Его будут выпускать в Европе, США и в Китае. Надеемся, что он появится и в нашей стране.

Глава Volkswagen Герберт Дисс заявил, что его компания планирует в 2020 году продать во всем мире 100 тысяч электромобилей, а в 2025 году — 1 млн. электромобилей.