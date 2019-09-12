Geely Icon: Volvo и Geely дали название совместному проекту (Фото)

Новый проект Geely и Volvo наконец-то получит преемника.

Паркетник построенный на базе BMA с названием Icon получил в длину 4350 мм и межосевое расстояние 2640 мм. Фото паркетника опубликованы не только китайским издательством. Информацию опубликовала и марка Volvo на своем сайте. Причем ни одна из сторон не приукрашала вклада в работу.

Облик почти полностью скопировали у концепта 2018 года. Серийный Geely Icon отличается двухуровневой оптикой и практически такими же задними бамперами и фонарями. Порадует владельца панорамная крыша, двухуровневая оптика, а также оригинальные икс-образные выштамповки по бокам кузова. Оригинален внешний вид топовых модификаций. Им достались скрывающиеся в дверях выдвижные ручки. Это решение впервые применила британская марка Range Rover. С тех пор эту тему начали активно обкатывать и другие марки. Теперь и Geely остановили выбор на таком практичном и привлекательном дизайнерском решении.

На данный момент серийному Icon полагается турботройка на 1,5 литра и отдачей 177 л/с. Кстати, силовой агрегат создавался совместно со специалистами Volvo. Предположительно в пару к мотору приставят 7РКПП с двухдисковым сцеплением.

Полный привод вероятно будет отсутствовать. Причиной тому отсутствие популярности полноприводных паркетников в Китае. Начало продаж Geely Icon в Китае развернут еще до конца этого года. Поставки кросса на экспорт можно ждать не ранее 2021 года.