Nissan представил анонс нового электрического кроссовера (Фото)

Следующий этап реализации планов Nissan по выпуску электромобилей для США наконец-то вступает в силу.

Automotive News сообщает, что японский автопроизводитель анонсировал компактный электрический кроссовер для американских покупателей в прошлом месяце.

Ожидается, что он станет серийной версией концепта IMx, показанного на Токийском автосалоне в 2017 году, и, возможно, с элементами более короткой концепции IMx Kuro.

В дилерских центрах марки сообщают, что кроссовер будет примерно размером с Rogue, а салон по простору напомнит Murano.

Построенный на новой специализированной платформе, электрокар станет одной из 8 новых полностью электрических моделей, которые будут запущены на мировой авторынок в ближайшие годы, но точно не раньше конца 2021 года.

СМИ утверждают, что дизайн экстерьера серийного автомобиля только "слабо основан" на концепции IMx, при этом одним из изменений стал укороченный капот. В движение новый электрический SUV будет приводиться двумя электромоторами от IMx, суммарная отдача которых составляет 429 л.с. мощности и 700 Нм крутящего момента.

Ожидается, что запас хода на одном заряде аккумулятора составит около 480 км пути. Автопроизводитель не раскрыл емкость аккумулятора на презентации новинке дилерам, но предполагается, что она находится в районе 85 кВт/ч.

Тем не менее, набор технологий очень напоминает IMx. В демонстрационном кроссовере использовался тот же минималистский подход, что и в Tesla, а также в Porsche. Единственная видимая кнопка на приборной панели - это "пульсирующая кнопка запуска". Цифровая комбинация приборов с высоким разрешением загорается при ее нажатии.

Вероятно, официальный дебют нового кроссовера от Nissan состоится на Токийском автосалоне в следующем месяце.

Если это произойдет, Nissan присоединится к таким демонстрационным прототипам, как Mazda Vision Coupe, Subaru BRZ/Toyota 86 следующего поколения, Acura NSX Type R и Honda EV Sports.