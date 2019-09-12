Представлен кроссовер с уникальной цифровой приборной панелью (Фото)

Китайская компания презентовала свою версию электрического кроссовера.

Китайский бренд Byton представил серийную версию своей первой модели — электрического кроссовера M-Byte.

Byton M-Byte - серийное продолжение одноименного концепта, впервые показанного молодой китайской маркой на выставке CES 2018. Внешне серийный кроссовер практически полностью повторяет концепт, за исключением камер заднего вида, на месте которых появились обычные боковые зеркала, пересмотренной оптики и бамперов, а также традиционных дверных ручек вместе выдвижных.

Основная особенность новинки - 48-дюймовая цифровая приборная панель. Дисплея с такой диагональю нет ни у одного другого серийного автомобиля в мире.

Но и этого китайцам показалось мало: по центру рулевого колеса они установили 7.0-дюймовый экран, который используется при движении автомобиля в автономном режиме и позволяет управлять кроссовером голосовыми командами и жестами, между сидениями переднего ряда установлен экран с диагональю 8.0 дюймов, который хорошо виден пассажирам, сидящим сзади.

Базовая версия Byton M-Byte укомплектована одним 272-сильным электромотором, установленным на задней оси, и аккумуляторным блоком емкостью 72 кВт•ч, обеспечивающим запас хода до 360 км по циклу WLTP. Полноприводная версия кроссовера получила два электродвигателя совокупной мощностью 408 л.с. и батарею на 95 кВт•ч. Запас хода такого кроссовера составляет 435 км. Обе версии кроссовера будут поддерживать систему быстрой зарядки. До 80% емкости батарея заряжается менее чем за 35 минут.

Серийное производство модели компания планирует начать в середине 2020 года. К тому моменту должно завершиться оснащение завода Byton в китайском городе Нанкине. Первыми оценить конкурента Tesla Model Y, Jaguar I-Pace и Audi e-tron смогут на родном рынке марки. Как заявили в компании, в Европе и Северной Америке прием заказов на Byton M-Byte начнется в 2020 году, а поставки клиентам - годом позже. Минимальный ценник Byton M-Byte - 45 тысяч евро.