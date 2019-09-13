"У нас есть очень конкретные планы": BMW разрабатывает автономную спортивную модель

У подразделения BMW M, как утверждается, будет собственная, беспилотная модель, впервые после знаменитого суперкара M1.

На автосалоне во Франкфурте глава BMW M Маркус Флэш отметил: "У нас есть очень конкретные планы на что-то новое".

Он отметил, что будущая новинка не станет гиперкаром и не планирует конкурировать с еще не вышедшим Mercedes-AMG One. Он также намекнул на то, что новая модель будет использовать некоторый уровень электрификации, будь то гибрид или электромобиль.

Проект все еще находится на ранней стадии, но Флэш указывает, что автомобиль не является приоритетным для подразделения. Команда М также все еще выбирает силовую установку для него. Главной задачей перед конструкторами стоит добиться максимального комфорта и производительности.

Слухи об этом транспортном средстве появились в сети около года назад. Однако вопрос о его выходе стоит перед руководством баварской марки.

Чтобы соответствовать текущей стратегией бренда, низкий уровень выбросов является приоритетом. Отчет предполагает, что команда M и ребята из BMW i будут сотрудничать при работе над этим новым автомобилем.

Этот фактор также согласуется с заявлениями Флэша о том, что гибридная или электрическая силовая установка является приоритетной для модели.